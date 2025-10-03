서울 구청장들, 추석 앞두고 주민 곁으로…따뜻한 나눔과 전통 잇는 발걸음

민족 최대 명절 추석을 앞두고 서울 구청장들이 주민과 함께하는 현장으로 향했다.
박일하 동작구청장은 지난 2일 신대방2동의 한 음식점에서 열린 ‘노인의날 맞이 송편 꾸러미 나눔 행사’에 참석해 어르신들에게 음식을 직접 전달했다. 그는 “어르신들이 행복하고 든든하게 살아갈 수 있도록 앞으로도 더욱 노력하겠다”고 말했다.
이순희 강북구청장은 추석을 앞두고 지역 전통시장을 돌며 상인과 주민을 격려했다. 지난달 29일부터 수유재래시장, 수유전통시장, 수유시장 등 주요 시장을 방문한 그는 “역사와 전통을 자랑하는 수유시장은 먹거리와 볼거리가 가득한 생활의 현장”이라며 “추석 전후로 전통시장이 활성화될 수 있도록 최대한 돕겠다”고 강조했다. 이 구청장은 2일까지 백년시장, 우이시장 등 11개 전통시장과 5곳의 골목 상점가를 연이어 방문하며 주민들의 목소리에 귀 기울였다.
최호권 영등포구청장은 지난 2일 열린 ‘2025 영등포 실내 파크골프 대회’에 참여해 주민들과 함께 경기를 즐기며 소통했다. 어르신부터 청년까지 세대가 어울린 이 자리에서 그는 “스포츠는 세대를 잇고 마음을 하나로 만드는 힘이 있다”며 “앞으로도 주민들이 생활 속에서 건강과 즐거움을 함께 찾을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
김미경 은평구청장은 지난 1일 은평노인종합복지관에서 열린 ‘2025 한가위 어르신 합동 차례’에 참석해 고향에 가지 못한 어르신들의 외로움을 달랬다. 김 구청장은 “지역 어르신과 함께 합동 차례를 지내게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 주민의 마음을 살피는 정책과 사업에 최선을 다하겠다”고 말했다. 구의 합동 차례는 2005년부터 이어져온 행사다 지역 사회가 함께 어르신들의 명절을 챙기는 전통으로 자리잡고 있다.
임태환 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지