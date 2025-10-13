메뉴
이천시 학생 통학 순환버스 ‘통학이’ 개통···교통 취약 지역 운행

안승순 기자
수정 2025-10-13 15:56
입력 2025-10-13 15:56
김경희 시장(앞줄 왼쪽 네 번째) 등 이천시 학생 전용 순환버스 ‘통학이’ 개통식 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (이천시 제공)
김경희 시장(앞줄 왼쪽 네 번째) 등 이천시 학생 전용 순환버스 ‘통학이’ 개통식 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (이천시 제공)


경기 이천시(시장 김경희)는 교통 취약지역 중·고등학생들의 편리한 통학을 지원하기 위해 추진해 온 ‘학생통학 순환버스 지원사업’(통학이)를 13일 정식 개통했다고 밝혔다.

이천시 학생통학 순환버스 ‘통학이’는 통학 시간이 길고 환승 불편이 큰 지역 학생들의 통학 여건을 개선하기 위해 기획됐다. 이천시는 2024년 9월부터 세 차례 학생 수요 조사, 교육지원청 및 운송사 협의, 타시군 벤치마킹 등을 거쳐 면밀한 사전분석을 진행한 뒤 부발~증포·갈산~시내 권역, 백사~신둔~시내 권역 2개 권역(총 14개교)을 시범운행 구간으로 확정했다.

시범운행에는 대형버스 4대가 투입돼 등교 1회, 하교 2회 운행되며, 총 14개교 약 187명의 학생이 이용할 것으로 예상된다. 요금은 경기도 시내버스 청소년 요금과 같고 환승 할인도 가능하다.

이천시 누리집에서 노선도를 확인할 수 있고, 경기버스정보 앱 등에서도 쉽게 조회할 수 있다.

김경희 이천시장은 “교통 여건이 불편했던 학생들에게 드디어 새로운 통학길이 열렸다는 점에서 큰 의미가 있다”라며, “앞으로도 환승으로 통학 시간이 길었던 학생들이 더욱 편리하게 등하교할 수 있도록 시범운행을 꼼꼼히 모니터링하고, 필요한 보완을 차질 없이 추진하겠다”라고 말했다.
한편, 시는 ‘통학이’ 시범운행 과정에서 나타나는 문제점과 개선 사항을 검토한 뒤 2026년 3월부터 정식 운영할 계획이다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
