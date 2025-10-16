‘반도체 원리와 공정을 한눈에’···SK하이닉스, ‘AI반도체 드림 버스’ 이천시에 전달

이미지 확대 김경희 이천시장이 15일 ‘AI반도체 드림 버스’에서 반도체 콘텐츠를 체험하고 있다. (이천시 제공)

SK하이닉스가 15일 이천시 대월면 사동초등학교에서 ‘AI반도체 드림 버스’를 전달했다.SK하이닉스가 경기 사회복지공동모금회를 통해 기탁한 기금으로 제작해 이천시에 전달된 ‘AI반도체 드림 버스’는 반도체 산업의 원리와 생성 공정을 한눈에 보고 체험할 수 있는 이동형 교육 전시 차다.내부는 실제 반도체 생산 현장을 재현한 체험 공간으로 구성됐고, 반도체 원리와 생산공정 과정, 반도체 네 컷, 반도체 진로 유형 검사 등 다양한 콘텐츠가 실려 있다. 학생들은 버스 안에서 직접 조작하고 시각적 체험을 하며 반도체 산업의 흐름과 첨단 기술의 중요성을 쉽게 이해할 수 있다.‘AI반도체 드림 버스’는 경기 사회복지공동모금회가 이천시청소년재단과 협력해 관내 초·중학교를 돌며 2027년 2월까지 운영한 뒤 이천시청소년재단이 맡을 예정이다.김경희 이천시장은 “이번 드림 버스 운영은 이천이 반도체 중심 도시로 자리 잡아가는 과정에서 지역과 기업이 함께 성장하는 좋은 모델”이라며, “앞으로도 학생들이 미래 산업에 대한 관심과 꿈을 키워갈 수 있도록 다양한 교육 체험 기회를 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.안승순 기자