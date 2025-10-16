“키오스크 어렵지 않아요”…성북구, 지역 어르신 대상 찾아가는 교육

이미지 확대 서울 성북구 관계자가 지역 경로당을 찾아 어르신들에게 키오스크 사용법을 알려주고 있다. 성북구 제공

서울 성북구는 지역 내 경로당을 이용하는 어르신을 대상으로 ‘찾아가는 키오스크 정보 교육’을 진행했다고 16일 밝혔다.이번 교육은 디지털 기기 사용에 어려움을 겪는 어르신들을 돕고자 마련됐다.교육은 키오스크의 기본 구조와 용어 설명, 음식 주문 실습과 병원 대기자 등록 등 일상생활에서 활용할 수 있는 다양한 실습 위주 프로그램으로 구성됐다. 참여한 어르신들은 강사의 설명을 따라 직접 키오스크를 직접 조작하며 주문을 해보는 시간을 가졌다. 교육에 참여한 한 어르신은 “이제는 무인 기계 앞에 서도 당황하지 않을 것 같다”고 말했다. 다른 어르신도 “평소 키오스크를 사용하라면 겁이 났는데, 직접 만져보고 배우니까 자신감이 붙었다”라며 “이런 교육이 자주 있었으면 좋겠다”고 말했다.앞서 구는 2022년부터 노인종합복지관과 실버복지센터에 체험형 키오스크를 설치하고, 디지털 교육 프로그램과 연계해 상시 체험교육을 운영하고 있다.이승로 성북구청장은 “디지털 변화가 누구에게나 부담되지 않도록 앞으로도 어르신 대상 교육을 확대할 계획”이라며 “현장에서 불편을 겪는 분들을 위한 다양한 지원 방안도 마련하겠다”고 다짐했다.임태환 기자