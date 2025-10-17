‘공동체로 잇는다’···2025 안성시 공동체 한마당 ‘가치 또 같이’, 25일 개최

이미지 확대

경기 안성시는 오는 25일 안성시내 일원(안성교~안성천변~안성천~6070 추억의거리)에서 2025 안성시 공동체 한마당 ‘가치 또 같이’를 개최한다고 17일 밝혔다.지난해 처음 안성맞춤아트홀에서 개최한 공동체 행사를 더 풍성하고 시민들에게 가깝게 다가가기 위해 안성천을 따라 안성 구도심에서 추진했다.관내 공동체들이 직접 기획한 프로그램과 부스(전시·판매·체험), 문화장이 상시 운영되고, 안성천 메인무대, 천변도로, 6070 추억의거리에서 각종 문화공연 및 이벤트가 진행된다.이와 함께 안성교에서는 평소보다 저렴하게 신선하고 안전한 로컬푸드 농산물 판매장이 서고, 6070 추억의 거리에서는 골목식탁이 열린다.김보라 안성시장은 “이번 행사를 통해 안성시 공동체 네트워크가 더욱 단단히 구축되길 바라며, 앞으로 공동체를 통해 시민들과 함께 더불어 사는 풍요로운 안성을 구축하겠다.”라고 밝혔다.안승순 기자