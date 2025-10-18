안산시, 英 온들스쿨에 안산사이언스밸리지구 국제학교 설립 투자의향서 신청

이미지 확대 17일(현지 시각) 이민근 안산시장(왼쪽 두 번째)이 안산사이언스밸리 내 국제학교 설립을 위해 영국 사립학교 온들스쿨(Oundle School)에 투자의향서(LOI, Letter of Intent)를 신청한 뒤 학교 관계자 등과 기념 촬영을 하고 있다. (안산시 제공)

경기 안산시는 경제자유구역으로 지정된 안산사이언스밸리 내 국제학교 설립을 위해 지난 17일(현지시각) 세계 최고 수준으로 평가받는 영국 명문 사립학교 온들스쿨(Oundle School) 측에 투자의향서(LOI, Letter of Intent)를 공식 신청했다고 밝혔다.국제학교 설립은 ‘안산사이언스밸리지구 개발계획’의 핵심 프로젝트 중 하나로 추진되고 있다.‘온들스쿨’은 1556년 설립된 470여 년 전통의 명문 사립학교다. 지난해 졸업생의 약 75%가 옥스퍼드, 케임브리지, 임페리얼칼리지 등이 속한 러셀 그룹(Russell Group, 영국판 아이비리그)으로 진학하는 등 세계적 명문 교육기관이다.특히, 스템 STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)에 특화된 학교로 안산에 유치할 경우 AI·첨단로봇 중심 R&D 특화 단지를 지향하는 안산사이언스밸리와 시너지 효과가 클 것으로 기대된다.온들스쿨의 공식 초청으로 성사된 이번 방문에서 이민근 시장은 도미닉 올리버 교장과 국제학교 설립 방향 및 교육 모델에 대해 논의하고 안산사이언스밸리 지구 내 추진 중인 사업에 대해 설명한 뒤 국제학교 설립을 위한 투자의향서를 신청했다.이 시장은 “안산사이언스밸리 경제자유구역은 경기 서남부를 넘어 대한민국을 대표하는 명실상부 글로벌 혁신클러스터로 성장할 것”이라며 “고대안산병원 영재교육센터, 한양대 영재교육센터 등에 이어 내실 있는 국제학교 유치를 추진해 안산시를 글로벌 미래인재 육성의 허브로 만들겠다”라고 말했다.한편, 안산시는 안산사이언스밸리지구 내 제2토취장 부지에 오는 2030년 개교를 목표로 K-12(초·중·고)과정 전 과정을 아우르는 약 1,000명 정원 규모의 외국교육기관(국제학교) 설립을 추진하고 있다.안승순 기자