메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

이상일 시장 취임 후 첫 야(夜)시장 ‘제6회 용인중앙시장 별빛마당 야시장’ 개장

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2025-10-18 13:36
입력 2025-10-18 13:36
이미지 확대
이상일 용인특례시장이 17일 제6회 용인중앙시장 별빛마당 야시장 개장식에서 축사를 하고 있다. (용인시 제공)
이상일 용인특례시장이 17일 제6회 용인중앙시장 별빛마당 야시장 개장식에서 축사를 하고 있다. (용인시 제공)


‘제6회 용인중앙시장 별빛마당 야시장’이 17일 개장해 19일까지 사흘간 열린다.

민선 8기 이상일 시장 취임 이후 2023년 첫 개장한 용인중앙시장 야시장은 갈수록 시민들의 호응을 받으며, 지난 6월에 여섯 번째를 맞았다.

야시장에는 ▲별당마켓 7팀 ▲먹거리 부스 16팀 ▲브루어리 3팀 ▲전통주 3팀 ▲푸드트럭 8팀 ▲플리마켓 30팀 등이 참여해 용인중앙시장 거리를 채웠고, 야시장이 열리는 3일 동안 시간대별로 초대가수 공연과 ‘딩동댕 나도 가수다’ 노래자랑, 마술쇼 등 다채로운 무대가 이어진다.

이상일 시장은 축사를 통해 “지난해 3일 동안 약 27만 명이 방문할 정도로 큰 사랑을 받았는데, 올해에도 더 많은 상인이 힘을 보태고 더 많은 시민이 응원해서 중앙시장 야시장이 갈수록 기다려지는 훌륭한 행사로 자리 잡았다”라고 말했다.

이어 “민선 8기 이전에는 골목형 상점가가 단 하나도 없었지만, 이제는 용인중앙시장을 비롯해 3개의 큰 상점가가 용인시의 지정으로 생겼고 15개의 골목형 상점가도 시에 의해 지정돼 지역 상권에 다소 활기를 띠고 있다“며 ”상점가와 골목형 상점가로 지정되면 지역화폐와 온누리상품권도 사용할 수 있게 되는 만큼 해당 상권에 도움이 된다는 평가를 받고 있다”라고 덧붙였다.

이 시장은 밤 11시까지 시장 곳곳을 돌며 상인들을 격려하고 야시장을 즐기러 나온 시민들과 인사를 나눴다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기