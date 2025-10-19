경기도, 소비쿠폰 전액 사용하면 네이버페이 1만 원

이미지 확대

경기도는 ‘민생회복 소비쿠폰’의 적극적인 사용으로 지역경제 회복에 동참을 유도하기 위해 오는 21일부터 11월 3일까지 ‘소비쿠폰 사용 인증 이벤트’를 진행한다고 19일 밝혔다.소비쿠폰 잔액이 0원임을 인증하면 총 300명을 추첨해 네이버페이 포인트 상품권 1만 원권을 준다.참여 방법은 본인의 민생회복 소비쿠폰 사용 내역(잔액 0원)의 스크린샷을 인증폼에 올리면 된다. 당첨자는 11월 7일 경기도 공식 누리집 이벤트 소식 게시판을 통해 발표한다.경기도 관계자는 “이번 이벤트는 도민들이 소비쿠폰을 적극적으로 활용함으로써 지역 상권을 살리고 소비 회복의 선순환을 만드는 데 목적이 있다”며 “많은 분이 참여해 민생경제 회복의 주체가 되어주길 바란다”라고 말했다.한편 경기도는 지난 9월 22일 2차 소비쿠폰 지급과 함께 1차 소비쿠폰 인증 이벤트를 실시했고, 이번 2차에 이어 3차 이벤트를 오는 11월 17일부터 시작할 예정이다.안승순 기자