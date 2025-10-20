성북구 ‘월곡 달빛채우기 프로젝트’…지역 내 감성쉼터 3곳 조성

이미지 확대 서울 성북구 내 동산어린이공원에 조성된 ‘달빛쉼터’. 성북구 제공

서울 성북구는 서울시의 ‘생활감성도시 시민생활공간 조성 사업’ 공모에 선정된 ‘월곡 달빛채우기 프로젝트’를 통해 주민 감성 쉼터 3곳을 만들었다고 20일 밝혔다.새롭게 조성된 쉼터는 ‘초승달빛쉼터’(숭곡초등학교 입구), ‘달빛쉼터’(동산어린이공원), ‘보름달빛쉼터’(월곡역 방향) 등 총 3곳이다.초승달에서 보름달로 이어지는 달의 변화를 담은 세 쉼터는, 달빛의 길을 따라 걸으며 자연스럽게 감성과 여유를 느낄 수 있도록 만들어졌다. 특히 낮에는 녹음 속 쉼터로, 밤에는 은은한 조명과 함께 달빛을 느낄 수 있는 산책 공간으로 탈바꿈했다.구는 주민 감성 쉼터가 주민들에게 도심 속 여유와 힐링을 제공하는 것은 물론 지역 공동체 회복과 생활 환경 개선에도 기여할 것으로 기대하고 있다.이승로 성북구청장은 “앞으로도 공공디자인을 통해 지역의 이야기를 공간에 담아내고, 구만의 정체성과 매력을 살린 생활 문화 공간을 꾸준히 조성해 나가겠다”고 말했다.임태환 기자