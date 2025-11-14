“은평구민, 공무원 사칭 사기 조심하세요”

이미지 확대 서울 은평구청사 전경. 은평구 제공

서울 은평구는 최근 공무원 사칭과 관련한 피해 사례가 다수 확인되고 있다며 주민들에 주의를 당부했다고 14일 밝혔다.공무원을 사칭한 조직은 계약 업체에 연락해 재직 중인 공무원 실명을 거론하고 이름과 부서가 포함된 명함까지 사용하는 등 물품 구매에 대한 선입금 요청하며 구체적인 방법으로 사기 행각을 벌였다.이와 관련해 재무과에서는 구청 누리집에 관련 사례와 주의를 요구하는 내용을 게시했으며, 직원들에게 해당 사기 시도 사례들을 공유하며 피해 확산이 되지 않도록 당부했다.다행히 대부분 내용을 의심한 업체들은 관련 부서에 직접 전화해 사기 피해를 막았지만, 앞으로 어떠한 피해가 발생할지 주의가 필요한 상황이다.구 관계자는 “해당 조직이 재직 공무원을 사칭함에 따라 충분히 피해가능성이 높다”며 “관계 업체들은 앞으로 선입금과 관련된 모든 전화는 반드시 구청 대표번호로 확인하길 바란다”고 말했다.임태환 기자