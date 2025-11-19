성북구, 한국에너지대상 에너지 절약 부문 장관 표창 영예

이미지 확대 서울 성북구가 ‘2025 한국에너지대상 시상식’에서 장관 표창을 받은 가운데 이승로(가운데) 구청장이 직원들과 기념 촬영을 하고 있다. 성북구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성북구는 지난 17일 더플라자 서울 호텔에서 열린 ‘2025 한국에너지대상 시상식’에서 에너지 절약 및 효율 향상 유공 부문 기후에너지환경부 장관 표창을 받았다고 19일 밝혔다.한국에너지대상은 국가 에너지 효율 향상과 온실가스 감축에 기여한 기관, 단체, 개인에게 수여되는 국내 최대 규모의 에너지 분야 포상이다. 이번 수상은 그동안 구가 추진한 주민 참여형 에너지 절약 정책과 탄소중립 실천 노력이 전국적으로 높은 평가를 받은 결과다.구는 ‘성북형 탄소중립, 현장 속 실천에서 답을 찾다’라는 슬로건 아래 다양한 탄소중립 정책을 지속적으로 시행하고 있다.먼저 ‘에너지 절약이 곧 발전’이라는 슬로건으로 추진되는 ‘성북 절전소’ 사업을 통해 공동주택과 주민 커뮤니티 중심 절전 운동을 펼치고 있다.아울러 구는 신재생 에너지 보급 확대를 통해 에너지 취약계층과 혜택을 공유하기 위해 성북나눔발전소 4곳을 운영 중이다. 지금까지 총 1626MWh 전력을 생산하고 발전수익 3억 6000만원을 활용해 올해까지 취약계층 및 복지시설 1만 363개 LED 조명 교체와 67kW 규모 태양광 설비 설치를 지원했다. 또한 권역별 탄소중립배움터 조성사업을 통해 지역 기반 에너지 절약 교육을 확대하고 있다. 구 환경교육지원센터가 제1호 교육거점(11개동), 리앤업사이클플라자가 제2호 거점(9개동)으로 지정돼 주민 참여형 교육 프로그램이 활발히 운영되고 있다.이승로 성북구청장은 “이번 수상은 국내 최대 규모 에너지 부문 포상에서 우리 구의 에너지 절약과 탄소중립 노력이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 생활 속 에너지 절약과 탄소중립 실천 문화 정착에 최선을 다하겠다”고 말했다.임태환 기자