이재준 “과밀억제권역 지방정부 공동 대응 핵심, 비수도권과 상생”···수원-봉화 사례 설명

안승순 기자
수정 2025-11-21 09:57
입력 2025-11-21 09:57
이미지 확대
이재준 수원시장이 과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회 정기회의에서 발언하고 있다. (수원시 제공)
이재준 수원시장이 과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회 정기회의에서 발언하고 있다. (수원시 제공)


이재준 수원특례시장이 “앞으로 과밀억제권역 지방정부 공동대응의 핵심은 ‘수도권과 비수도권의 상생’이 돼야 할 것”이라고 강조했다.

20일 수원컨벤션센터에서 열린 과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회 정기회의에서 대표회장인 이 시장은 “수원시는 소멸위기지역인 봉화군과 협력해 봉화군에서 ‘청량산 수원캠핑장’을 운영하고 있다”며 “수원시와 봉화군의 상생협력 사례처럼 수도권이 성장해야 비수도권도 살 수 있다는 것을 알려야 한다”고 말했다.

이어 “정부가 5극 3특을 구상하고 있는데, ‘5극’에 수도권을 넣은 것은 수도권을 경제 수도로 만들겠다는 메시지”라며 “경제 수도로서 수도권이 어떤 역할을 할 수 있을지 고민하자”고 제안했다.

이날 회의에는 수원시를 비롯한 과밀억제권역 9개 지방정부 시장·부시장 등이 참석했다.


수도권정비계획법에 따라 과밀억제권역으로 지정된 12개 도시는 지난 2023년 11월, 과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회를 창립했다.

안승순 기자
