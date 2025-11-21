동작구에 켜진 ‘사랑의 온도탑’…희망온돌 따뜻한 겨울나기 캠페인 시작

이미지 확대 박일하 서울 동작구청장이 지난 17일 동작구청에서 열린 사랑의 온도탑 제막식에서 인사말을 하고 있다. 동작구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 동작구는 내년 2월 14일까지 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기 캠페인’을 진행한다고 21일 밝혔다.이 캠페인은 구와 서울사회복지공동모금회가 매년 겨울 공동으로 추진하는 민·관 협력 나눔 프로젝트로, 지역의 어려운 이웃에게 성금·성품을 전달하는 사업이다.구는 지난 17일 신청사 1층에서 박일하 동작구청장과 서울사회복지모금공동회 김재록 회장, 동작복지재단 이사장 등 50여명이 참석한 가운데 사랑의 온도탑 제막식을 진행했다.이날 행사에는 1호 기부기업과 동별 1호 기부자 등이 함께해 의미를 더했으며, 특히 최형용 이사장이 1천만 원을 쾌척해 나눔 문화 확산에 힘을 보탰다.구에 따르면 지난해에는 성금과 물품을 합쳐 14억 3200여만원을 모금해, 목표액 대비 102%를 달성했다.올해는 14억원을 목표로 ▲구청 ▲15개 동주민센터 ▲동작복지재단에 모금창구를 개설한다.지난해와 마찬가지로 신용카드 단말기와 제로페이 QR코드를 통한 기부가 가능하다. 쌀·김치 등 식료품 및 각종 생활용품도 받을 계획이다.향후 성금과 물품은 법정보호가구 및 중위소득 120% 이하 위기가구, 사회복지 활동을 이행하는 법인·기관·단체·시설에 연중 지원될 예정이다.박일하 동작구청장은 “매년 구민 여러분의 따뜻한 정성이 모여 도움이 필요한 이웃에게 추위를 이겨낼 큰 힘이 돼 왔다”라며 “올해도 희망의 온기가 필요한 모든 곳에 전해질 수 있도록 캠페인에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.임태환 기자