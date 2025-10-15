전북 학교 5곳 중 2곳 신입생 10명 이하… 초등 25곳은 0명

“지역 소멸로 직결… 대책 시급”
14일 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 진선미 의원이 교육부로부터 제출받은 자료에 따르면 전북지역 750개 초중고 가운데 올해 입학생이 10명 이하인 학교는 총 313곳으로 파악된다. 초중고 5곳 중 2곳이 신입생 10명을 채우기도 버거운 셈이다. 연도별로는 지난 2021년 276곳에서 2022년 289곳, 2023년 301곳, 지난해 310곳 등 매년 늘었다.
특히 초등학교 학생 수 감소가 심각했다. 231개 학교가 신입생 10명 이하였다. 일부 학교는 신입생이 없어 입학식도 열지 못했다. 실제 올해 신입생이 없는 전북지역 초등학교는 25곳에 달했다. 이 중 8곳은 지난 2년 동안 신입생을 받지 못했다.
진 의원은 “지방 초등학교의 신입생 감소는 지역 소멸로 직결될 수 있는 심각한 문제”라며 “학생들이 지역에서 학업을 이어갈 수 있도록 정주 여건 개선과 소규모 학교 지원 대책이 시급하다”고 강조했다.
전주 설정욱 기자
2025-10-15 21면
