‘제2회 문화도시 수원 페스티벌’ 25일 열린다···안예은·노찾사 등 공연 출연

수원특례시는 오는 25일 오후 2시 제1야외음악당(인계동)에서 ‘제2회 문화도시 수원 페스티벌’을 연다고 16일 밝혔다.‘안녕과 안부’를 주제로 열리는 올해 축제는 공연과 체험, 전시, 마켓 등 다채로운 프로그램으로 꾸며진다.김창완 밴드, 가수 안예은, 노래를찾는사람들, 수원시립합창단 등이 출연하는 ‘안녕, 음악회’와 청년 뮤지션들의 무대인 ‘사운즈 오브 수원’, 시민 이야기 공연 ‘수원했어, 오늘도’ 등으로 진행된다.체험 프로그램은 마음약국(예술가 20명 참여 아트테라피), 책풍덩아지트(엄마들이 읽어주는 그림책 낭독회), 수원아 노올자!(참여형 어린이 놀이터), 동행공간 출장소(우리 동네 문화공간 체험) 등이 마련된다.35개 수원 로컬 브랜드가 참여하는 ‘수문장 마켓’, 다회용기를 사용하는 푸드트럭 등도 운영한다.축제를 전후로 10월 17일부터 11월 9일까지 수원시 전역에서 문화도시 수원 페스티벌 연계 프로그램이 펼쳐진다. 세부 일정과 프로그램 안내는 수원문화재단 누리집(www.swcf.or.kr)과 블로그 ‘인인화락’에서 확인할 수 있다.이재준 수원시장은 “문화도시 수원은 시민이 주체가 되는 문화공동체를 지향한다”며 “이번 페스티벌이 일상에서 서로의 안부를 나누고, 문화로 연결되는 따뜻한 도시의 모습을 보여주는 행사가 되길 바란다”라고 말했다.안승순 기자