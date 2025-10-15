윤성근 경기도의원 “현장 중심 자문위원회로 강화해야” 소방정책자문위원회 제도 개선 논의

이미지 확대 안전행정위원회 윤성근 부위원장이 10월 15일 안전행정위원회 회의실에서 소방정책자문위원회 임기 개선과 운영 활성화를 위한 정담회를 열고 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 안전행정위원회 윤성근 부위원장(국민의힘, 평택4)은 10월 15일 안전행정위원회 회의실에서 소방정책자문위원회 임기 개선과 운영 활성화를 위한 정담회를 열고 관계자들과 의견을 나눴다.이번 정담회는 최근 각종 재난 상황과 화재 발생이 다양화되는 가운데, 소방정책자문위원회의 자문 기능을 강화하고 운영의 연속성을 확보하기 위해 추진됐다. 특히 현장에서 제기된 ‘위원 임기 제한에 따른 전문성 단절’ 문제에 대한 해법을 찾고자 마련됐다.윤성근 부위원장은 “예기치 못한 재난과 기후 변화에 대응하기 위해 소방정책자문위원회의 역할이 갈수록 중요해지고 있다”고 말한 뒤“현장 경험과 전문성을 지닌 위원이 안정적으로 활동할 수 있도록 제도 개선이 필요하다”고 강조했다.또한 윤 부위원장은 “임기 제한이 지나치게 엄격할 경우 우수 위원의 지속적인 참여가 어렵고, 이는 자문위원회의 기능 저하로 이어질 수 있다”며 “경기도의 실정에 맞는 자문위원회 운영 방안을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.이날 정담회에는 박승주 소방재난본부 소방행정과장, 양두석 소방정책자문위원회연합회 회장 등 총 10명이 참석해 자문위원회 임기 개선과 운영 방식에 대한 다양한 의견을 제시했다. 참석자들은 자문위원회 연합회의 현황과 우수 사례를 공유하며, 실질적 정책 자문이 이뤄질 수 있는 기반 마련의 필요성에 공감했다.경기도의회는 향후 정담회에서 수렴된 의견을 바탕으로 「경기도 소방정책자문위원회 설치 및 운영 조례」 개정을 검토할 예정이다. 또한 위원회 운영의 연속성과 전문성 강화를 위한 제도적 장치를 마련하고, 도의회 차원에서 실질적인 지원을 아끼지 않을 계획이다.온라인뉴스팀