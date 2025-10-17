이자형 경기도의원, 2025 경기도 민주화운동 기념사업 자문위원 위촉

이미지 확대 ‘2025년 경기도 민주화운동 기념사업 추진현황 보고회’에서 경기도 민주화운동 기념사업 자문위원으로 위촉된 이자형 의원이 위촉장을 들고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 이자형 의원(더불어민주당, 비례)은 10월 16일(목) 오후 2시 경기도의회 교육행정위원회 회의실에서 진행된 「2025년 경기도민주화운동 기념사업 추진현황 보고회」에서 자문위원으로 위촉되었다.「2025년 경기도민주화운동 기념사업」(이하 기념사업)은 성남민주화운동 사업회(이사장 이상락)가 6·10 민주항쟁의 뜻과 정신을 되새기고 제18회 세계 민주주의 날을 경기도민과 함께 기념하기 위해 올해 12월까지 경기도 주요 지역에서 다양한 프로그램들로 구성하여 추진한다.이자형 의원은 기념사업 추진위원회 자문위원으로 활동하며 기념사업의 성공적인 운영을 위해 다양한 지원과 의견을 전달할 예정이다.이 의원은 “작년 12·3 계엄 등 어려운 상황에서도 민주주의가 희망의 메시지를 전달했다”라며 “경기도의회 교육행정위원으로서 이번 기념사업이 미래세대에게 민주주의의 소중한 메시지를 전달하는 장이 될 수 있도록 힘을 보태겠다”고 말했다.한편 이날 보고회는 이상락 성남민주화운동 사업회 이사장과 이해학 추진위원장, 한숙자 집행위원장을 비롯해 자문위원으로 위촉된 국중범·이영봉·문승호 경기도위원, 추진위원으로 참석한 최현덕 전 남양주시장, 양동균 파주시청언론홍보 전문위원 등이 참석해 기념사업이 성공적으로 진행될 수 있도록 다양한 논의를 진행했다.이상락 이사장은 “과거의 민주화 운동의 역사가 미래의 우리에게 주는 메시지는 아직도 뚜렷하다”며 “민주주의의 가치와 이를 지켜낸 자긍심이 더 많은 경기도민들게 전달될 수 있도록 자문위원님들의 많은 조언과 도움을 부탁드린다”고 말했다.온라인뉴스팀