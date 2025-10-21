경기도의회 안전행정위원회, ‘제1회 경기소방 119메모리얼 데이’ 순직 소방인 추모

이미지 확대 10월 19일, 수원시 경기도소방본부 해태공원 및 잔디마당 앞에서 열린 ‘제1회 경기소방 119메모리얼 데이’ 참석자들이 도민의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신하다 순직한 소방공무원들의 고귀한 희생을 추모하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 안전행정위원회 윤성근 부위원장이 ‘제1회 경기소방 119메모리얼 데이’에서 추모사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회는 10월 19일(일), 수원시 경기도소방본부 해태공원 및 잔디마당 앞에서 열린 ‘제1회 경기소방 119메모리얼 데이’에 참석해 도민의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신하다 순직한 소방공무원들의 고귀한 희생을 추모했다.이날 추모식에는 윤성근 부위원장, 유경현 부위원장, 안계일 의원 등안전행정위원회 소속 의원들을 비롯해 순직 소방공무원 유가족, 소방공무원,유관기관 관계자, 시민 등 1만여 명이 참석해 숭고한 뜻을 함께 기렸다.행사는 경기도소방본부 주관으로 진행되었으며,헌화 및 분향, 묵념, 추모사 등의 순서로 엄숙하게 거행됐다.참석자 전원은 재난 현장에서 국민의 생명과 재산을 지키기 위해 목숨을 바친 순직 소방공무원들의 희생정신을 되새기며 깊은 감사와 존경을 표했다.안전행정위원회 윤성근 부위원장은 추모사에서 “순직 소방공무원 한 분 한 분의 헌신이 오늘의 안전한 경기도를 만드는 밑거름이 되었다”며“도의회는 소방공무원들이 보다 안전하게 근무할 수 있도록현장 중심의 지원 정책과 제도적 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.한편, ‘119메모리얼 데이’는 소방청이 2024년부터 국가 차원에서 처음 시행한 순직 소방공무원 추모의 날로, 국민의 안전을 위해 헌신하다 순직한 소방인의 숭고한 뜻을 기리기 위해 제정되었다.이번 ‘제1회 경기소방 119메모리얼 데이’는 그 취지를 이어 경기도소방재난본부가 주관한 경기도 차원의 첫 추모 행사로, 향후 매년 정례 개최를 추진할 예정이다. 행사 시기는 해마다 상황에 따라 조정될 수 있다.온라인뉴스팀