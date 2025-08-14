포천 산정호수~철원 고석정 ‘10분 도로’ 낸다

포천시 구간은 내년까지 확·포장

산안고개~어릉1교 올 2차선으로

이미지 확대

2025-08-14 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 포천의 대표 관광지인 산정호수에서 강원 철원의 명소 고석정을 10분 만에 오갈 수 있는 직결도로가 건설된다.백영현 포천시장은 연간 200만명이 찾는 산정호수 진출입 도로의 상습 정체를 해소하기 위해 산정호수 상동 주차장에서 철원군 경계인 갈말읍 산안고개 사이 비포장 구간 520m를 내년 말까지 확포장할 계획이라고 13일 밝혔다.앞서 철원군은 포천시와 경계인 산안고개에서 철원군청 인근까지 4개 구간 가운데 1차 구간(산안고개~어릉1교) 약 650m를 올해 말까지 왕복 2차선으로 확포장할 예정이다. 이어 나머지 구간도 순차적으로 완공할 계획이다.도로가 개통하면 산정호수에서 철원군청 인근까지 30분 걸리던 승용차 이동시간이 약 6분으로 줄어들고, 고석정은 약 10분이면 된다. 지금은 영북면 운천리 면 소재지를 거쳐 30~40분 걸린다.또, 한탄강·고석정과 산정호수·명성산을 하루 일정으로 묶는 순환형 관광 동선이 완성돼 체류 시간이 늘고 숙박·음식·상점 매출 증가 등 지역 경제 파급 효과가 기대된다.이 사업은 2022년 포천시와 철원군이 상생협력 협약을 체결하며 추진됐다. 그러나 포천시 구간인 산정호수~산안고개 520m는 경기도 예산 지원이 지연돼 착공이 늦어지고 있다. 포천시는 자체 재원 투입을 전제로 실시설계 용역 중이다.백 시장은 “경기도 지원이 계속 늦어지면 비관리청 사업으로 위임받아 시 예산으로 먼저 추진하겠다”고 밝혔다. 총사업비는 36억원이다.한상봉 기자