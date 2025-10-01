박순범 경북도의회 건설소방위원회 위원장, 추석 명절 맞아 행복한 마을·한울요양원 방문

이미지 확대 지난달 29일 ‘한울요양원’을 방문한 박순범 위원장. 경북도의회 제공

이미지 확대 지난달 29일 ‘행복한 마을’을 방문한 박순밤 위원장

경북도의회 건설소방위원회 위원장 박순범 의원(칠곡2)은 지난달 29일 민족 대명절인 추석을 맞아 칠곡군 소재 ‘행복한 마을’, ‘한울요양원’을 찾아, 경북도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려하며 명절의 따뜻한 온기를 전했다.이날 박 의원은 생필품을 전달하고 시설 관계자로부터 애로사항을 청취하는 한편, 시설 운영 실태를 직접 확인하면서 어르신들 생활에 불편함이 없는지 세심하게 살폈다.박 의원은 “추석 명절뿐만 아니라 평소에도 힘들고 소외된 주변 어르신들에게는 도움의 손길과 따뜻한 배려가 필요하다”라며 “우리 사회의 어려운 이웃들에 대한 관심이 지속되길 바라고, 도민 모두가 따뜻한 정을 느낄 수 있는 지역사회를 만들기 위해 도의회 차원에서 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.온라인뉴스팀