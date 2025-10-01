박순범 경북도의회 건설소방위원회 위원장, 추석 명절 맞아 행복한 마을·한울요양원 방문
수정 2025-10-01 16:37
입력 2025-10-01 16:37
경북도의회 건설소방위원회 위원장 박순범 의원(칠곡2)은 지난달 29일 민족 대명절인 추석을 맞아 칠곡군 소재 ‘행복한 마을’, ‘한울요양원’을 찾아, 경북도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려하며 명절의 따뜻한 온기를 전했다.
이날 박 의원은 생필품을 전달하고 시설 관계자로부터 애로사항을 청취하는 한편, 시설 운영 실태를 직접 확인하면서 어르신들 생활에 불편함이 없는지 세심하게 살폈다.
박 의원은 “추석 명절뿐만 아니라 평소에도 힘들고 소외된 주변 어르신들에게는 도움의 손길과 따뜻한 배려가 필요하다”라며 “우리 사회의 어려운 이웃들에 대한 관심이 지속되길 바라고, 도민 모두가 따뜻한 정을 느낄 수 있는 지역사회를 만들기 위해 도의회 차원에서 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.
