메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

청계천 복원 20주년 행사 참석한 MB

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-10-02 00:46
입력 2025-10-02 00:46
이미지 확대
청계천 복원 20주년 행사 참석한 MB
청계천 복원 20주년 행사 참석한 MB 1일 오후 서울 청계광장에서 열린 ‘청계천 복원 20주년 행사’에서 오세훈(왼쪽부터) 시장과 이명박 전 대통령, 최호정 시의회 의장이 대화를 나누고 있다.
뉴시스

thumbnail - 배너

1일 오후 서울 청계광장에서 열린 ‘청계천 복원 20주년 행사’에서 오세훈(왼쪽부터) 시장과 이명박 전 대통령, 최호정 시의회 의장이 대화를 나누고 있다.

뉴시스
2025-10-02 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기