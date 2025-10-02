이미지 확대 청계천 복원 20주년 행사 참석한 MB 1일 오후 서울 청계광장에서 열린 ‘청계천 복원 20주년 행사’에서 오세훈(왼쪽부터) 시장과 이명박 전 대통령, 최호정 시의회 의장이 대화를 나누고 있다.

뉴시스

2025-10-02 19면

