청계천 복원 20주년 행사 참석한 MB 수정 2025-10-02 00:46 입력 2025-10-02 00:46 이미지 확대 청계천 복원 20주년 행사 참석한 MB 1일 오후 서울 청계광장에서 열린 '청계천 복원 20주년 행사'에서 오세훈(왼쪽부터) 시장과 이명박 전 대통령, 최호정 시의회 의장이 대화를 나누고 있다.뉴시스 1일 오후 서울 청계광장에서 열린 '청계천 복원 20주년 행사'에서 오세훈(왼쪽부터) 시장과 이명박 전 대통령, 최호정 시의회 의장이 대화를 나누고 있다. 뉴시스 2025-10-02 19면