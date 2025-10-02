경북도의회, 집중호우 피해 지역인 청도군에 재난구호금 전달

대한민국시도의장협의회에 신청하여 500만원 지원 받아

이미지 확대 2일 대한민국시도의회의장협의회 수해 피해 지원 성금전달식. 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회(의장 직무대리 최병준 부의장)는 2일 도의회 의장실에서 재난구호금 500만원을 대한적십자사 경북지사에 전달했다.이번 재난구호금은 지난 7월 16일부터 7월 20일 기간에 발생한 경북 청도지역 집중호우 피해 극복을 위해 대한민국시도의회의장협의회에 신청하여 지원받았으며, 최병준 부의장을 비롯한 이선희 기획경제위원장과 대한적십자사 경북지사 김재왕 회장이 참석한 가운데 전달식이 진행됐다.경북도는 지난 7월 집중호우로 도내 10개 시·군에서 총 135억원의 피해를 입었으며, 그 중 청도군은 피해가 가장 심각해 사유시설과 공공시설을 포함해 총 97억여원의 피해를 입어 행정안전부로부터 도내에서 유일하게 특별재난지역으로 선포됐다.최병준 부의장은 “이번 재난구호금이 청도군민들에게 작은 힘이 되길 바란다”라며 “경북도의회는 앞으로도 재난과 위기 상황에서 도민과 고통을 함께 나누고, 피해 복구를 위해 의정 역량을 다하겠다”고 전했다.온라인뉴스팀