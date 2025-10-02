경북도의회, 경북형 기후위기 대응을 위한 환경교육 방향 제시

‘경북도 기후위기 대응 교육 연구회’ 연구용역 최종보고회 성공리 끝마쳐

실효성 있는 제도개선․통합형 교육 모형 등 정책 대안 마련

이미지 확대 2일 ‘경북형 기후위기 대응을 위한 환경 교육 모형 연구용역’ 최종보고회를 개최한 경북도의회 ‘경북도 기후위기 대응 교육 연구회’(대표 박용선 의원). 경북도의회 제공

경북도의회 ‘경북도 기후위기 대응 교육 연구회’(대표 박용선 의원)는 2일 도의회 회의실에서 ‘경북형 기후위기 대응을 위한 환경 교육 모형 연구용역’ 최종보고회를 개최했다.이번 연구용역는 지난 7월부터 시작되어, 경북의 기후위기 현실에 대응할 수 있는 환경교육 모형을 마련하고 환경교육 콘텐츠를 심도 있게 분석하고 발굴하기 위한 취지로 진행됐다.박용선 대표의원은 인사말을 통해 “이번 연구는 경북의 기후위기와 환경교육 활성화 조례 등을 면밀히 분석하면서 환경교육의 실효적 추진 방안을 고민할 수 있는 뜻깊은 기회였다”면서 “도의회 차원에서도 환경교육 모형 연구에 적극 대응해 실질적인 정책 대안을 마련하겠다”고 강조했다.연구 책임을 맡은 박상연 소장(㈜스노우볼)은 최종보고에서 환경교육의 현황과 문제점을 진단하고 ▲제도적 운영 및 관리체계 개선 방안 ▲경북도 조례 방향성 제안 ▲한정된 시수 보완을 위한 통합형 교육 모형 등을 제시했다.이번 최종보고회는 경북이 앞으로 추진해야 할 환경교육 콘텐츠의 방향성을 정립하고, 도민과 전문가가 의견을 공유하는 중요한 자리로 평가됐다. 경북도의회는 이번 연구 용역 결과를 토대로 아이들과 미래세대를 위한 환경교육 제도와 운영체계 확립에 힘쓰고, 도민과 함께하는 의정활동을 이어갈 계획이다.한편, ‘경북도 기후위기대응 교육 연구회’는 박용선 대표의원을 비롯해 김희수, 박채아, 조용진, 윤종호 의원 등 총 5명으로 구성되어 있으며, 연구 결과는 도의회 차원의 정책 대안 제시와 조례 제정 등 실질적인 의정활동에 반영될 예정이다.온라인뉴스팀