광명시의회, 추석 앞두고 복지관 방문… 이웃과 따뜻한 정 나눠

이미지 확대 2일 광명시시립소하노인종합복지관을 방문한 광명시의회(의장 이지석). 광명시의회 제공

이미지 확대 2일 광명장애인종합복지관을 방문한 광명시의회(의장 이지석). 광명시의회 제공

민족 대명절 추석을 앞두고 광명시의회(의장 이지석)가 지역 복지관을 찾아 훈훈한 나눔의 시간을 가졌다.시의회는 2일 광명시시립소하노인종합복지관, 광명장애인종합복지관을 차례대로 방문해 복지관 이용자 및 관계자들을 위로하고 위문품을 전달했다.이번 방문에는 이지석 의장을 비롯해 시의원이 함께 참여해 시설을 둘러보고 운영 현황을 청취했다.이 자리에서 의원들은 복지관 이용자들에게 명절 인사를 전하며 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 격려했다.이 의장은 “명절에도 소외되는 이웃이 없도록 지역사회가 함께 힘써야 한다”며 “시의회도 복지 사각지대 해소와 사회적 약자 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편, 광명시의회는 매년 명절마다 복지시설을 찾아 위문 활동을 이어오고 있으며, 이번 추석에도 현장의 목소리를 시정에 적극 반영하겠다는 뜻을 전했다.온라인뉴스팀