36년 된 노후 ‘서울 목동운동장’, 스포츠 콤플렉스로 고도화한다

호텔·스포츠 시설·공원 등 조성

유수지 포함… 27만 4588㎡ 규모

2025-10-13 21면

서울시가 양천구 목동운동장을 고도화해 스포츠 콤플렉스로 만드는 방안을 검토 중이다. 12일 서울시에 따르면 시는 다음달 중 목동운동장과 유수지 통합 개발 기본계획 수립에 관한 용역을 마무리하고 ﻿개발 방안을 마련할 계획이다.앞서 시는 지난해 5월 목동운동장과 유수지 부지 개발 방향을 설정하고 기본구상과 계획을 수립하기 위한 용역에 착수했다. 대상지는 양천구 목동 914, 915번지 일대로 면적은 27만 4588㎡다.목동야구장·목동주경기장·아이스링크로 구성된 목동운동장은 1989년 준공된 노후 시설로, 야구장의 경우 조명과 소음공해로 인한 민원이 잇따르고 있다.앞서 서울시 균형발전위원회에서 목동운동장과 인근 유수지 일대 통합 개발을 신속 추진 대상으로 선정할 때는 대규모 컨벤션센터와 호텔, 스포츠 시설을 아우르는 방향을 설정했지만, 시는 현재 지역 수요를 고려해 스포츠 시설을 고도화하고 공원을 조성하는 방안에 중점을 두고 있다. 스포츠시설 고도화는 경기장을 아예 새로 짓거나 일부 리모델링하는 방식이다. 컨벤션 시설, 판매·업무시설 건립과 공원 조성도 함께 검토 중이다.서유미 기자