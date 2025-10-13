이미지 확대 한일축제한마당 빛낸 한복과 기모노 12일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제21회 한일축제한마당 2025 자원봉사자들이 한일 양국 전통 의상을 입고 기념 촬영하고 있다.

연합뉴스

2025-10-13 21면

