한일축제한마당 빛낸 한복과 기모노

2025-10-13

12일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제21회 한일축제한마당 2025 자원봉사자들이 한일 양국 전통 의상을 입고 기념 촬영하고 있다.연합뉴스