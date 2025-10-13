메뉴
한일축제한마당 빛낸 한복과 기모노

수정 2025-10-13 00:11
입력 2025-10-13 00:11
이미지 확대
한일축제한마당 빛낸 한복과 기모노 12일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제21회 한일축제한마당 2025 자원봉사자들이 한일 양국 전통 의상을 입고 기념 촬영하고 있다.
연합뉴스


연합뉴스
2025-10-13 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
닫기