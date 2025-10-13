경북도의회 ‘경상북도 생활인구 정책연구회’, 연구용역 중간보고회 개최

이미지 확대

경북도의회 의원연구모임인 ‘경상북도 생활인구 정책연구회’(대표 권광택 의원)는 2일 도의회 다목적실에서 ‘경상북도 생활인구 증대를 위한 정책·시책·사업 사례 탐색 및 발굴 연구용역’ 중간보고회를 개최했다.이번 보고회는 지난 7월 ㈜지역공공정책연구원에 의뢰해 착수한 연구용역의 진행 상황을 점검하고, 연구 결과를 공유하며 향후 과제에 대한 다양한 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.연구를 수행 중인 ㈜지역공공정책연구원 이미나 연구원은 중간보고에서 ▲국내·외 생활인구 정책 사례 조사 및 현황 분석 ▲경북 및 시·군별 생활인구 정책 현황 파악 ▲지방소멸의 대응을 위한 정책 방안 등을 중심으로 연구 성과를 발표했다.권광택 대표의원은 “도시와 농촌 간 생활인구 격차 심화, 주민 이동 패턴 변화, 인구 유출 요인 등 다양한 측면에서 심층적인 분석이 필요하다”며, “경상북도가 직면한 인구감소 문제의 심각성을 충분히 고려해 지역 현실에 맞는 실질적인 연구 결과를 도출해 주기 바란다”고 당부했다.한편 ‘경상북도 생활인구 정책연구회’는 권광택 대표의원을 비롯해 김홍구, 정한석, 차주식, 허복, 황재철 의원 등 총 6명으로 구성되어 있으며, 앞으로도 경북의 생활인구 증대와 지역 활성화를 위한 정책적 대안 마련에 지속적인 노력을 기울일 계획이다.온라인뉴스팀