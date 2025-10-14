근대화 이끈 울산지역 산업의 역사 조명

2025공업축제 16~19일 열려

근로자·시민 등 1만여명 참석

2025-10-14 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

울산시는 오는 16일부터 19일까지 태화강 국가정원 남구 둔치 등에서 ‘2025 울산공업축제’를 개최한다고 13일 밝혔다. 올해 공업축제는 대한민국 산업 근대화를 이끈 울산 산업의 과거·현재·미래를 조명한다.축제의 백미인 거리행진은 첫날 오후 2시 남구 공업탑로터리에서 신정시장 사거리까지 총 1.6㎞ 구간에서 120분간 펼쳐진다. 거리행진에는 현대자동차, HD현대중공업, SK, 에쓰오일, 고려아연 등 기업체와 5개 구·군이 참여한다. 시청 사거리에서는 태권도 시범단, 치어리더, 울산 출신 가수 테이가 함께하는 대규모 공연도 열린다.개막식은 이날 오후 7시 태화강 국가정원 남구 둔치에서 열린다. 기업·근로자·시민 1만여명이 참석한 가운데 주제 공연, 축하 공연, 드론 쇼, 불꽃쇼 등으로 진행된다. 축하공연에는 박강성, 박혜신, 구창모, 린, 코요태, 정수라, 홍경민, 백지영 등이 출연한다.중구 야외공연장에는 미래 첨단기술 전시·체험 공간인 ‘미래박람회’와 울산의 산업 변천사를 담은 ‘시간의 여정’, 인공지능 기술 학습·체험장인 ‘AI 체험관’이 마련된다.또 남구 둔치에는 태화강 낙화놀이, 대형 정크아트, 직장인 가요제 왕중왕전, 먹거리 쉼터 등이 열린다.마지막 날에는 4만 발의 불꽃과 700대의 드론이 북구 강동몽돌해변을 수놓는다. 김두겸 울산시장은 “올해는 산업도시 울산의 과거·현재·미래 산업을 집중 조명하고, AI 첨단기술을 접목한 다양한 볼거리가 제공된다”고 말했다.울산 박정훈 기자