이미지 확대 천수만 찾은 겨울철새들 세계적인 철새 도래지인 충남 서산시 천수만에 기러기 등 겨울철새들이 내려앉아 있다. 서산시는 도래 개체수가 3만 마리를 넘었다고 13일 밝혔다.

서산 연합뉴스

2025-10-14 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

세계적인 철새 도래지인 충남 서산시 천수만에 기러기 등 겨울철새들이 내려앉아 있다. 서산시는 도래 개체수가 3만 마리를 넘었다고 13일 밝혔다.서산 연합뉴스