천수만 찾은 겨울철새들 세계적인 철새 도래지인 충남 서산시 천수만에 기러기 등 겨울철새들이 내려앉아 있다. 서산시는 도래 개체수가 3만 마리를 넘었다고 13일 밝혔다.서산 연합뉴스 세계적인 철새 도래지인 충남 서산시 천수만에 기러기 등 겨울철새들이 내려앉아 있다. 서산시는 도래 개체수가 3만 마리를 넘었다고 13일 밝혔다. 서산 연합뉴스 2025-10-14 24면