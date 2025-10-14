정병용 하남시의회 부의장, 현장 목소리 반영한 아이테코사거리·진등교차로 교통안전 개선 간담회 개최

미사5중(가칭 한홀중) 개교 대비 학생 통학 안전 확보 방안 모색

아이테코사거리, 진동교차로 교통 체계 개선 대책 논의

“현장 목소리 반영한 실효성 있는 정책 추진 약속”

이미지 확대 하남시의회 정병용 부의장이 지난 13일 미사5중(가칭 한홀중) 개교 대비 학생 통학 안전 확보를 위해 아이테코사거리·진등교차로 교통안전 간담회를 개최했다. 정병용 부의장실 제공

이미지 확대 하남시의회 정병용 부의장이 지난 13일 미사5중(가칭 한홀중) 개교 대비 학생 통학 안전 확보를 위해 아이테코사거리·진등교차로 교통안전 간담회를 개최했다. 정병용 부의장실 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

하남시의회 정병용 부의장(더불어민주당, 미사1동·2동)은 2026년 3월 개교 예정인 미사5중(가칭 한홀중)의 안전한 통학 환경 조성을 위해, 지난 13일 아이테코사거리와 진등교차로의 교통안전 확보 방안을 모색하는 간담회를 개최했다.이날 간담회에는 정병용 부의장을 비롯해 하남시청 교통정책과, 도로관리과, 평생교육과 및 하남경찰서 교통과 등 관계기관 관계자들이 참석해 시민의 안전한 교통환경 조성을 위한 실질적인 대책 마련에 머리를 맞댔다.간담회에서는 2026년 개교 예정인 미사5중(가칭 한홀중) 인근 사거리의 좌회전 및 유턴 신호 체계 개선과 보행로 확장 등을 통해 시민의 교통 편의 증진과 원활한 교통 흐름을 도모하는 방안이 중점적으로 다뤄졌다.특히 임희도 의원(국민의힘, 덕풍 1·2·3동, 미사3동)이 주민 민원을 토대로 해결을 촉구해 온 ▲진등교차로 좌회전 유도선 및 컬러 노면 표시 ▲아이테코사거리 좌회전 구간 중앙선 침범 문제도 함께 논의됐다.이에 따라 정병용 부의장은 좌회전 주행 유도선 및 컬러 노면 표시를 설치해 운전자가 주행 경로를 한눈에 인식할 수 있도록 개선함으로써, 운전자 편의성 향상과 원활한 교통 흐름 확보, 그리고 교통사고 예방 효과를 기대할 수 있게 됐다고 밝혔다.정 부의장은 “학생들의 안전을 최우선 가치로 삼고 관계기관과 긴밀히 협력하겠다”라며 “아이테코사거리와 진등교차로의 교통 환경이 개선되면 미사5중(가칭 한홀중) 학생들의 통학 안전은 물론 지역 주민의 교통 환경까지 함께 나아질 것으로 기대한다”라고 말했다.이어 “앞으로도 현장의 목소리를 충실히 반영해 실효성 있는 대책을 지속적으로 추진하겠다”라며 “학부모와 지역 주민의 의견을 정기적으로 수렴하고, 안전한 교통 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀