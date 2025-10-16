‘K전남김’ 출시… 김을 국가전략산업으로 키운다

신안 곱창 돌김 프리미엄 상표화

물김 육상 채묘 등에 530억 지원

이미지 확대 전남도가 K전남 김 홍보활동을 펼치고 있다.

전남도 제공

2025-10-16 20면

전남도가 바다의 검은 반도체로 불리는 ‘K김’의 세계화에 본격 나섰다.전남도는 먼저 신안에서 생산된 곱창 돌김으로 만든 프리미엄 김 브랜드 ‘K전남김’을 출시하며 김 산업 세계화를 본격화했다고 15일 밝혔다. 이번 브랜드 출시로 전남 김을 ‘세계가 사랑하는 K푸드’ 대표 상품으로 육성하고 글로벌시장에서 김의 가치를 널리 알려 프리미엄 상품화 전략을 추진할 방침이다.또 K김의 세계화를 위해 서울대 산학협력단과 함께 ‘김 산업 국가전략산업 육성 연구용역’도 추진한다. 김 산업을 국가전략산업으로 육성하기 위한 타당성을 확보하고 국립김산업진흥원, 국제 수출단지 조성 등 K김 산업 클러스터의 체계적인 추진 전략을 마련해 세계 시장 주도권을 확보할 계획이다.고품질 물김 생산을 위해 육상 채묘 및 냉동망 시설, 양식 자동화 장비, 친환경 유기 수산물 인증 지원 등에 530억원의 예산도 투입한다.특히 김 양식 어업인의 40년 숙원 해결을 위해 2022년부터 3년간 신규 김 활성 처리제를 개발해 현장 시험을 완료하고 어가 공급을 위한 해양수산부 고시 개정을 건의, 의견 수렴 등 관련 절차를 진행하고 있다.전남도는 K전남김 홍보를 위해 1640년쯤 광양에서 김여익이 김 양식법을 최초로 개발한 김 역사를 스토리텔링한 팸플릿을 제작해 전남이 김 양식의 본고장인 점을 강조한다. 해외 상설판매장과 H마트 온라인몰 등에 홍보관을 입점, 온오프라인 홍보마케팅을 본격화해 각국 바이어와 소비자에게 K전남김을 각인시킬 계획이다.﻿무안 류지홍 기자