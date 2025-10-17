광주 군공항 이전 대가… 무안에 2.6조 규모 RE100 산단 가나

대통령실, 최근 무안군에 제안

광주시 자체 지원 1조원과 별개

국토부 등 6자TF서 결론 가능성

이미지 확대 광주 군공항 활주로에서 전투기가 이륙준비를 하고 있다.

광주광역시 제공

2025-10-17 27면

광주 민간·군공항 이전사업을 주도하는 대통령실이 최근 전남 무안군에 “광주 군공항 이전 인센티브로 무안공항 인근에 2조 6000억원대의 RE100(재생에너지 100%) 산업단지를 조성하겠다”는 제안을 한 것으로 알려졌다. 광주시가 자체적으로 지원을 약속한 1조원과는 별개여서, 사실상 군공항 이전의 대가로 무안에 지원될 인센티브의 규모가 3조 6000억원대로 늘어난 셈이다.16일 광주시와 정치권에 따르면 대통령실은 이와 함께 광주시에 ▲무안에 RE100 산단 조성 ▲광주시 지원 1조원 이행방안 ▲광주 민간공항 무안으로 선 이전 방안 등에 대한 의견을 제시해 줄 것도 요청한 것으로 전해졌다.대통령실의 이 같은 움직임은 무안군이 지난달 29일 ‘광주 민간·군공항 이전을 위한 3가지 전제조건’을 제시한 것과 맞물려 관심을 끌고 있다. 당시 김산 무안군수는 입장문을 내어 “광주 군공항 이전 6자TF에 참여할 의사가 있다”며 전제 조건으로 ▲광주 민간공항 선 이전 ▲광주시의 1조원 지원 약속에 대한 이행 방안 제시 ▲국가의 획기적인 인센티브 선 제시 등을 대통령실에 공식 제안했다.광주시와 정치권에선 이에 대해 ‘대통령실과 무안군이 긴밀한 접촉을 하고 있으며, 현안에 대한 조율이 어느 정도 이뤄지고 있다’고 판단하고 있다.이와 관련, 광주시는 광주 민간·군공항 이전에 대한 문제는 기본적으로 대통령실에서 운영하는 ‘6자TF’의 결정에 따르겠다는 입장을 유지하고 있다. 다만, ‘광주 민간공항 선 이전’ 문제의 경우 현재 폐쇄된 무안공항의 재개항 일정이 불투명한 만큼 좀 더 지켜봐야 한다는 의견인 것으로 알려졌다.6자TF는 ‘광주 민간·군공항 이전 문제를 국가가 주도하겠다’는 이재명 대통령의 지시에 따라 지난 6월 구성됐으며, 광주시·전남도·무안군·국방부·국토교통부·기획재정부 등 6개 기관이 참여한다. 다만, 각 참여기관의 이해관계가 엇갈리면서 아직 첫 회의는 열리지 않고 있다.광주 홍행기 기자