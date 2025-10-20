하남시의회, 시정질문 돌입… 양일간 하남시정 운영 송곳질의

20일~24일 제343회 임시회… K-스타월드 사업·동서울변전소 강도 높은 검증

마을 행정사 운영, 발달장애인 사회활동 보험 가입·지원 조례 등 20개 안건 심의

금광연 의장 “시민 눈으로 행정 검증하고 정책 방향 함께 점검하는 시정질문 진행되길”

이미지 확대 20일 열린 하남시의회 제343회 임시회 제1차 본회의. 하남시의회 제공

이미지 확대 하남시의회 금광연 의장이 20일 제343회 임시회 제1차 본회의에서 개회사를 하고 있다. 하남시의회 제공

하남시의회(의장 금광연)가 민선 8기 하남시정 전반을 점검하기 위한 시정질문에 나섰다.의회는 20일 제343회 임시회 제1차 본회의를 열고 오는 24일까지 5일간의 일정으로 시정질문을 비롯해 조례안 및 동의안 등 총 20개 안건을 심의·의결한다고 밝혔다.의원들은 여야를 막론하고 임기 3년 차를 맞은 이현재 시장과 하남시정 전반에 대한 예리한 지적과 송곳질의로 K-스타월드 사업 및 동서울변전소 증설 관련 문제점을 중점적으로 부각시키고, 강도 높은 검증을 예고하고 있다.20일~21일 양일간 진행되는 시정질문은 첫날 ▲주민자치회 활성화 사업 운영의 문제점과 개선방안(정혜영 의원) ▲하남시 사찰관리 실태와 문화 관광 지원화 방안(임희도 의원)을 시작으로, 이튿날인 21일 ▲민선 8기 최근 3년간 시정 운영 현황 및 개선방안(정병용 의원) ▲협약서 내용(MOU)·협약서 체결 전 추진 경위·증설 관련 신청부터 행정심판 결과 후 이행 사항 등 동서울변전소 증설 관련 모든 추진사항(정혜영 의원) ▲민선 8기 기업유치 성과 및 향후 계획(최훈종 의원) ▲하남시 재정 상황(악화)에 따른 대책(강성삼 의원) ▲K-스타월드 사업 진행 실적 및 향후 추진 계획(오승철 의원) ▲K-스타월드 사업 추진현황 및 향후 계획(오지연 의원)까지 총 8건의 굵직한 주요 현안을 집중 질의한다.이와 함께 이번 회기에는 ▲하남시 마을행정사 운영에 관한 조례안(금광연 의장) ▲하남시 발달장애인의 사회활동을 위한 보험 가입 및 지원 조례안(정병용 의원) ▲하남시 체육시설의 관리·운영 조례 일부개정조례안 (강성삼 의원) ▲하남시 재난취약계층 지원 조례 전부개정조례안(박선미 의원) ▲하남시 순환경제사회 전환 촉진 조례안(오승철 의원) 총 5개 의원 발의 조례에 대해 심의가 예정돼 있다.금광연 의장은 개회사를 통해 “시정질문은 시민의 눈으로 행정을 검증하고 정책 방향을 함께 점검하는 지방자치의 핵심 중 하나”라며 “비판이 아닌 건설적인 의원님들의 시정질문에 집행부의 성실하고 책임 있는 답변이 더해질 때 비로소 민주주의 실천으로서의 시정질문이 완성됨에 따라 이번 시정질문이 하남시민의 내일을 함께 설계하는 건설적인 장이 되길 바란다”고 말했다.이어 금 의장은 “지방자치의 품격은 시민의 삶을 묻는 질문의 깊이와 그 답의 진정성에서 시작된다”며 “하남시의회는 시민의 눈높이에서 보고, 묻고 다양한 목소리를 경청해 시민의 원하는 뜻을 결정하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀