이지석 광명시의회 의장, 남도국제미식산업박람회 성공 응원

이미지 확대 21일 남도국제미식산업박람회의 성공 개최를 기원하는 ‘릴레이 응원 챌린지’에 동참한 이지석 의장. 광명시의회 제공

광명시의회(의장 이지석)가 ‘2025 남도국제미식산업박람회’의 성공적인 개최를 기원했다.21일 이지석 의장은 남도국제미식산업박람회의 성공 개최를 기원하는 ‘릴레이 응원 챌린지’에 동참했다이번 챌린지는 전남도와 목포시가 공동 주최하는 박람회를 국민적 관심과 기대감을 높이기 위해 진행되고 있다.이 의장은 김승호 동두천시의회 의장의 지목을 받아 참여했으며, 다음 주자로 박태순 안산시의회 의장, 오인열 시흥시의회 의장을 지목했다.이 의장은 “남도미식박람회가 지역 경제와 관광 활성화에 기여할 것으로 기대한다”며 “광명시의회도 적극적으로 응원하겠다”고 말했다.한편, 남도국제미식산업박람회는 ‘자연을 맛보다. 바다를 맛나다’를 주제로 오는 26일까지 목포시 일원에서 열린다.온라인뉴스팀