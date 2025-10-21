이지석 광명시의회 의장, 남도국제미식산업박람회 성공 응원
수정 2025-10-21 10:45
입력 2025-10-21 10:45
광명시의회(의장 이지석)가 ‘2025 남도국제미식산업박람회’의 성공적인 개최를 기원했다.
21일 이지석 의장은 남도국제미식산업박람회의 성공 개최를 기원하는 ‘릴레이 응원 챌린지’에 동참했다
이번 챌린지는 전남도와 목포시가 공동 주최하는 박람회를 국민적 관심과 기대감을 높이기 위해 진행되고 있다.
이 의장은 김승호 동두천시의회 의장의 지목을 받아 참여했으며, 다음 주자로 박태순 안산시의회 의장, 오인열 시흥시의회 의장을 지목했다.
이 의장은 “남도미식박람회가 지역 경제와 관광 활성화에 기여할 것으로 기대한다”며 “광명시의회도 적극적으로 응원하겠다”고 말했다.
한편, 남도국제미식산업박람회는 ‘자연을 맛보다. 바다를 맛나다’를 주제로 오는 26일까지 목포시 일원에서 열린다.
