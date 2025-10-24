K컬처밸리 복합개발 내년 5월 공사 재개

우선협상자 라이브네이션 선정

2025-10-24 27면

K컬처밸리 복합개발사업 우선협상대상자로 세계 최대 공연기획사 ‘라이브네이션 컨소시엄’이 선정됐다.경기도는 23일 고양시 빛마루방송지원센터에서 ‘K컬처밸리 민간공모 우선협상대상자 선정 발표 및 간담회’를 열고 이같이 밝혔다. 도는 ‘글로벌 문화산업 새 시대, K컬처밸리’를 비전으로 내세우며 내년 5월 공사를 재개해 ‘세상에 없던 대중음악 전문 공연장’을 짓겠다고 했다.김동연 경기지사는 “K팝이 세계를 석권하는데 정작 경기도에는 전용 공연장이 없어 안타까웠다”며 “내년 5월 공사 재개를 목표로 계절과 날씨에 상관없이 연중 공연이 가능한 아레나를 만들겠다”고 말했다. 이어 “최대 5만명까지 수용할 수 있는 공간을 조성하겠다”고 했다.이번 민간공모에는 4개 기업이 참여의향서를 냈다. 라이브네이션은 공연업계의 ‘빌보드’로 불리는 폴스타에서 지난해 세계 티켓 판매 1위로 선정된 기업이다. 전 세계 주요 도시에서 대형 공연을 성공적으로 운영하고 있으며, 한국에서도 고양종합운동장 등에서 해외 아티스트들의 콘서트를 주관해 왔다. 행사에는 김성회·이기헌 국회의원, 이동환 고양시장, 김용진 경기주택도시공사(GH) 사장, 라이브네이션 임원진 등이 참석했다.한상봉 기자