광주·전남·무안·대통령실, ‘민·군공항 통합이전’ 공감

4자 사전협의… “상호 신뢰 구축”

기재부 등 6자 협의체 연내 가동

이미지 확대 19일 서울 용산의 한 음식점에서 대통령실 주관 ‘대통령실·지자체 4자 사전협의’가 열렸다. 왼쪽부터 김영록 전남지사, 강기정 광주시장, 김산 무안군수, 김용범 대통령실 정책실장.

광주광역시 제공

2025-11-20 24면

광주시는 19일 서울 용산의 한 음식점에서 대통령실 주관 ‘대통령실·지자체 4자 사전협의’를 갖고 광주 민간·군공항 통합이전 추진에 대해 큰 틀에서 공감대를 이뤘다고 밝혔다.이날 4자 사전협의에는 김용범 대통령실 정책실장과 강기정 광주시장, 김영록 전남지사, 김산 무안군수가 참석했다. ﻿사전협의 결과 대통령실과 3개 지자체는 정부가 마련한 중재안에 대해 큰 틀에서 공감하고, 올해 6자 협의체를 본격 가동하기로 했다. 특히 무안군 지원방안으로 국가산업단지 등 첨단산업 기반 조성 등을 적극 추진하고, 호남고속철도 2단계 개통과 연계한 광주 민간공항의 무안 이전, 주민지원사업 재정 확보 등도 협의했다.광주시는 이를 계기로 대통령실이 주관하는 6자(광주시·전남도·무안군·기획재정부·국방부·국토교통부) 협의체에 적극 참여해 무안군 지원방안의 구체적 실행 로드맵을 마련할 방침이다. 또 현행 ‘기부대 양여 방식’의 한계를 극복하고 광주 미래 먹거리 조성을 위해 국방부·기재부·국토부와 긴밀히 협력해 공적기금 활용, 금융비용 지원, 국가·공기업 참여 등 정부 차원의 재원 지원 방안을 구체화할 방침이다.광주시는 민선 8기 들어 ▲정부 지원을 명시한 특별법 제정 ▲전남도와 무안 이전 합의 ﻿등 광주 민군공항 통합이전을 위해 다양한 노력을 기울여왔다.강 시장은 “지난 10여년간 표류해 온 군공항 이전 사업이 드디어 실행 국면에 접어들었다”며 “이번 대통령실·지자체 4자 사전협의는 허심탄회한 대화로 상호 신뢰를 쌓은 소중한 시간이었다”고 말했다. 이어 “6자 협의체 구성을 주도한 이 대통령과 조건 없이 협의에 나서준 김산 군수, 광주·전남 상생발전에 노력하는 김 지사께 감사의 마음을 전한다”며 “6자 협의체로 실질적 성과를 이끌어 호남의 새로운 도약을 열 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.광주 홍행기 기자