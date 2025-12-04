한라산 ‘1만 5000그루’ 디지털 지도 완성

방위·고도별 수목 분포 등 조사
수목 87종 좌표·나무 둘레 기록
제주도 세계유산본부는 한라산 5개 사면(5개 탐방코스)에 고도 100m 간격으로 정밀조사구 40개를 설치하고, 이를 토대로 만든 ‘한라산 방위·고도별 수목 분포조사 보고서(증보판)’를 전자책으로 공개한다고 3일 밝혔다.
2020년 시작한 이 프로젝트는 2024년 1차 보고 당시 관측 지점이 32곳이었으나 40곳으로 늘어났다. 어리목 코스와 영실코스의 경우 각각 970~1400m, 1200~1300m에서 700~1400m로 구간 고도 기준을 통일시켜 장기 관측 체계를 완성했다. 보고서에는 수목 87종 1만 5756그루의 정확한 좌표, 나무 둘레(흉고직경), 고도·방위별 분포 자료가 모두 기록되어 한 그루 나무의 일생을 추적할 수 있게 됐다.
고종석 세계유산본부장은 “이번 관측망은 3세대에 걸쳐 진행 중인 미국의 대표적인 장기 추적 프로젝트 ‘프레이밍햄 심장 연구’의 한라산 버전”이라며 “미래 기후변화에 따라 숲이 어떻게 이동하고, 어떤 수종이 사라지거나 늘어나는지 과학적으로 예측·검증할 수 있게 됐다”고 설명했다.
