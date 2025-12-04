한라산 ‘1만 5000그루’ 디지털 지도 완성

방위·고도별 수목 분포 등 조사

수목 87종 좌표·나무 둘레 기록

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 한라산 나무 분포조사에서 기록된 수목의 총 그루 수는? 1만 5756그루 1만 5000그루

2025-12-04 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주도가 한라산에 사는 1만 5000여 그루 나무의 정확한 위치와 상태를 한눈에 볼 수 있는 디지털 지도를 완성했다. 기후변화로 달라지는 한라산 생태계를 수십 년 단위로 추적할 과학적 관측망이 처음 구축되어 관심이다.제주도 세계유산본부는 한라산 5개 사면(5개 탐방코스)에 고도 100m 간격으로 정밀조사구 40개를 설치하고, 이를 토대로 만든 ‘한라산 방위·고도별 수목 분포조사 보고서(증보판)’를 전자책으로 공개한다고 3일 밝혔다.2020년 시작한 이 프로젝트는 2024년 1차 보고 당시 관측 지점이 32곳이었으나 40곳으로 늘어났다. 어리목 코스와 영실코스의 경우 각각 970~1400m, 1200~1300m에서 700~1400m로 구간 고도 기준을 통일시켜 장기 관측 체계를 완성했다. 보고서에는 수목 87종 1만 5756그루의 정확한 좌표, 나무 둘레(흉고직경), 고도·방위별 분포 자료가 모두 기록되어 한 그루 나무의 일생을 추적할 수 있게 됐다.고종석 세계유산본부장은 “이번 관측망은 3세대에 걸쳐 진행 중인 미국의 대표적인 장기 추적 프로젝트 ‘프레이밍햄 심장 연구’의 한라산 버전”이라며 “미래 기후변화에 따라 숲이 어떻게 이동하고, 어떤 수종이 사라지거나 늘어나는지 과학적으로 예측·검증할 수 있게 됐다”고 설명했다.제주 강동삼 기자