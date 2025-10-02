구미경 서울시의원, 숭신초 ‘한마음운동회’ 참석… 인사말 통해 응원 메시지 전해

숭신초 운동회서 학생들 함께한 화합의 시간 보내

“학생들이 밝고 건강하게 성장할 수 있는 교육 환경 마련에 최선 다할 것”

이미지 확대 구미경 의원이 숭신초등학교 운동회에서 학생들에게 인사말을 전하고 있다.

서울시의회 구미경 시의원(국민의힘, 성동구 제2선거구)은 지난 9월 30일 숭신초등학교에서 열린 2025학년도 숭신초 한마음운동회에 참석해 학생과 학부모들을 응원하며 뜻깊은 시간을 함께했다.이번 운동회는 학교 운동장과 꽃재 어린이공원에서 학년별로 진행됐으며, 학생들은 친구들과 호흡을 맞추며 즐겁게 경기에 참여했고, 학부모와 교직원들도 함께 어울리며 운동장은 웃음과 응원으로 가득했다.구 의원은 인사말에서 운동회가 아이들이 협동심과 성취감을 배우고 학부모와 교직원이 함께하는 소중한 자리임을 강조하며, 학생들이 안전하게 뛰어놀며 소중한 추억을 남기길 바란다고 전했다.이어 학생들의 경기를 함께 지켜보며 직접 응원했고, 학부모와 교직원들과도 소통하며 현장의 열기를 함께했다. 운동장에는 힘찬 함성과 응원 구호가 울려 퍼지며 모두 하나 되는 축제의 장이 됐다.구 의원은 “아이들의 환한 웃음과 하나 된 모습을 보며 큰 감동을 받았다”라며 “앞으로도 학생들이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 교육 환경 조성에 최선을 다하겠다” 밝혔다.온라인뉴스팀