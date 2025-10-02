문성호 서울시의원 “연희동 서연중 지하복합화시설 증축사업 순항 중, 학생 교육권 보장 안정적”
수정 2025-10-02 13:46
입력 2025-10-02 13:46
문 의원, 서연중학교 지하복합화시설 증축사업 학교건설위원회 회의 참석
공사추진 보고 및 서연중 관계자, 학부모님들의 의견 수렴 등 논의의 장 이뤄
2025년도 신입생의 경우, 완공되는 2028년까지 단 한 번도 학교 운동장을 이용하지 못하는 불상사가 있으니 지금처럼 교육권 보장하며 신속 준공에 대한 건 요청
서울시의회 문성호 의원(국민의힘·서대문2)이 지난 9월 26일, 서대문구 연희동 소재 서연중학교에서 열린 서연중학교 지하복합화시설 증축사업 학교건설위원회 회의에 참석해 시공사로부터 공사추진 상황을 보고받았다.
또 서연중 관계자와 학부모님들의 학생 교육권 보장 등을 위한 의견을 수렴하고 논의했으며, 특히 25년 신입생의 경우, 공사를 마치고 완공되는 2028년까지 단 한 번도 학교 운동장을 이용하지 못하는 불상사가 있기에, 지금처럼 교육권을 보장하되 최대한 신속하게 운동장만이라도 준공하여 학생들이 활용할 수 있도록 보장할 것을 요청했다.
문 의원은 “지난 5월 회의 당시 본 의원이 직접 주문했던 방음 및 일조권 보장 관련 보완이 성실하게 이루어져 학생들이 수업이나 시험 중 진동이나 소음으로 수업에 방해받는 등의 큰 어려움을 겪지 않게 마련해준 점에 깊이 감사의 인사를 드린다”라며 시공사의 보완에 대해 인사를 건넸다.
서연중학교 지하복합화시설 증축사업 시공사 측은 추후 공사 계획으로 3단 띠장, 스트러트, 레커 시공과 터파기 및 토사반출을 진행하며 지하 공사 시 필요한 복공판을 설치할 예정으로 토목공사 계획을 밝혔으며, 학생들이 등교하지 않는 겨울방학 기간에 집중적으로 진입로 옹벽 시공, 경사 낮춤 공사를 통해 배수관과 가스관 등의 이설 후 신설 도로를 가포장 할 계획이며, 학생들이 이동할 계단도 신설하는 등의 집중공사를 보고했으며, 이를 들은 문 의원은 “겨울방학 기간을 최대한 활용하여 준공을 앞당길 수 있기를 기대한다”라며 독려했다.
이날 회의 중 서연중학교장과 학부모대표들은 10월 중 시험 기간에는 학생들이 집중할 수 있도록 공사를 중지해 달라고 요청했으며, 시공사는 기존 계획된 토사 터파기 및 잔토반출(현재 45%를 반출, 추석 연휴 후 60%까지를 목표로 하고 있음)시 발생할 소음과 분진, 띠장 스트러트 및 복공 시공 시 볼트 채움 소음은 발생할 수 있다며 시험 기간에는 공사를 중단하고 이후 진행하겠다 답변했다.
마지막으로 문 의원은 “현재 2025년도 신입생의 경우 시설이 완공되는 2028년에 졸업하니 업그레이드 된 서연중을 한 번도 이용하지 못하는 불상사가 생기게 된다. 이에 운동장이나 강당과 같은 체육시설이라도 5개월 정도 먼저 준공할 수 있다면 더욱 좋으므로, 검토를 요청드리며, 본 의원 역시 본 안건에 대해 직접 검토 요청을 제시할 것”이라며 신속 및 조기 준공에 대한 검토 의견을 밝히며 발언을 마쳤다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지