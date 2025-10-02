홍국표 서울시의원 “도봉구 특별교부세 49억원 확정”

급경사도로 열선설치·쌍문1동 공공복합청사·노후가로등 개량 등

“지역 현안 해결과 주민 안전을 위한 소중한 재원 확보”

이미지 확대 질의하는 홍국표 의원

서울시의회 홍국표 의원(도봉2, 국민의힘)은 지난 9월 30일 도봉구에 총 49억원 규모의 특별교부세가 교부된다고 알렸다. 이번 특별교부세는 급경사도로 열선 설치, 쌍문1동 공공복합청사 건립, 노후 가로등 개량공사 등 지역 주민들의 안전과 편의를 위한 핵심 사업에 투입될 예정이다.주요 사업 내용을 살펴보면, 먼저 도봉구 급경사도로 열선 설치 사업에 20억 6200만원이 배정됐다. 이 사업은 도봉구 도당로 14번지 등 15개소에 총 930m의 열선시스템을 설치하고, 열선구간 미끄럼방지 포장 4650㎡와 아스팔트 포장 55.8a를 시행하는 것으로, 올해 10월부터 12월까지 진행될 예정이다.쌍문1동 공공복합청사 건립 사업에는 15억원이 지원된다. 쌍문동 443-15번지 등 7필지 2771.67㎡ 부지에 지하2층, 지상6층 규모로 연면적 6982.68㎡의 공공복합청사를 건립하는 이 사업은 주민센터, 보건지소, 체육관 등을 포함한 종합적인 공공서비스 공간으로 조성될 예정이다. 2020년 6월에 시작된 이 사업은 2027년 10월 완공을 목표로 하고 있다.도봉구 관내 노후 가로등 개량공사에는 13억 4000만원이 투입된다. 노해로69길 등 16개소에서 진행되는 이 사업은 LED등기구 483등, 가로등주 331본, 분전반 22면을 교체하는 대규모 개량공사로, 2025년 10월부터 2026년 8월까지 시행될 예정이다.홍 의원은 “이번 특별교부세 확보는 도봉구 주민들의 안전과 편의를 크게 향상시킬 소중한 재원”이라며 “특히 겨울철 급경사도로의 결빙으로 인한 안전사고 우려를 해소하고, 노후화된 인프라를 개선하여 주민들의 생활환경을 한층 개선하게 될 것”이라고 밝혔다.또한 홍 의원은 “오세훈 서울시장과 긴밀한 협력을 통해 지역사회가 필요로 하는 다양한 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 꾸준히 관심을 갖고 살펴보겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀