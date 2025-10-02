서울시의회 국민의힘 “김경 서울시의원은 거짓말 사과하고 즉각 의원직에서 사퇴하라”
수정 2025-10-02 14:04
입력 2025-10-02 14:04
다음은 서울시의회 문화체육관광위원회 국민의힘 위원 성명서 전문
최근 KBS 단독 보도를 통해 밝혀진 녹취록은 김경 서울시의원의 주장이 거짓이었음을 명백히 드러냈다. 김 위원장은 그동안 “서울시 사격연맹 부회장의 민원을 경청했을 뿐”이라고 했지만, 실제 녹취록에 따르면 정치적 대화를 먼저 꺼낸 이는 김 위원장 자신이었고, 나아가 구체적인 개인정보 요구와 김민석 국무총리 지원을 직접 언급한 사실이 확인되었다.
특히 김 위원장은 주민등록번호와 통신사 정보를 요구하며, 당원 가입 과정까지 주도하려 했다. 더 나아가 “김민석으로 가시죠, 김민석”이라며 김민석 총리 지지를 직접 지시한 발언까지 담겨 있었다. 이는 단순한 민원 청취가 아닌, 조직적인 선거 개입 시도에 해당하는 중대한 범죄 행위다.
김 위원장은 서울시 사격연맹 부회장에게 책임을 전가하며 “부회장이 먼저 3000명 회원을 거론하며 선거를 돕겠다고 했다”고 주장했지만, 녹취록과 KBS 보도는 이 주장이 사실과 다름을 분명히 보여준다. 결국 김 의원은 시민 앞에서 거짓말을 했고, 이는 시민을 기만한 배신행위다.
따라서 김 위원장은 석고대죄하는 심정으로 대국민 사과를 하고, 민주주의와 선거 공정을 훼손한 책임을 지고, 즉각 서울시의회 문화체육관광위원장직에서 물러나야 한다.
더 나아가, 시민을 기만한 정치인의 책임은 중대하다. 김 위원장은 위원장직뿐 아니라 의원직 자체에서 사퇴해야 한다. 더 이상 변명하지 말고, 국민 앞에 모든 책임을 지고 즉각 사퇴하라.
2025. 10. 2
서울시의회 문화체육관광위원회 국민의힘 위원 일동
온라인뉴스팀
