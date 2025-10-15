김용일 서울시의원, 서대문구 자율주행버스 개통식 참석

이미지 확대 김용일 서울시의원

서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 14일 홍제폭포마당에서 열린 서대문구 자율주행버스 개통식에 참석했다고 밝혔다. 이날 행사는 추계예술대학교 성악과 학생들의 축하 공연과 서대문구 교통행정과장의 사업 추진 및 경과보고, 자율주행버스 시승 순으로 진행됐다.서대문구의 자율주행버스는 2024년 8월 서울시 자율주행버스 공모 선정, 2025년 7월 국토교통부 시범운행지구 지정, 2025년 8월 운행 노선 경찰 당국 협의를 거쳐 이날 개통식에 이르렀으며, 10월 15일부터 운행을 개시한다.자율주행버스 노선은 서대문구청에서 경의중앙선 가좌역까지 약 5.9km 구간을 오가며, 총 10곳의 정류장 중 김 의원의 지역구인 남·북가좌동에 6곳의 정류장이 집중 배치됐다.김 의원은 “이로 인해 그동안 교통 사각지대 완화 등 교통 복지가 부족했던 남·북가좌동 및 지역에 활력소가 될 것”이라고 기대했다.다만 개통식 후 전 코스를 시승한 김 의원은 “아직은 시범사업 단계여서 너무 느리고, 돌발 상황에 대비하는 부분이 세련되지 못해 타 운행 차량에 지장을 초래할 수 있다”라고 지적했으며 “차량 2대에 배차 간격이 약 30분인 점 등 운행하며 노출되는 문제점과 불편 사항을 조속히 개선해야 한다”고 촉구했다.김 의원은 “지방의원으로서 정책 제안과 지역 예산 확보를 통해 지역 발전과 주민 복리 증진을 도모하는 것이 역할”이라며 “오늘 참석해주신 남·북가좌동 주민들께 감사드리며, 교통 약자와 교통 사각지대 완화를 통한 교통 복지 증진을 위해 더 정진하겠다.”라고 밝혔다.온라인뉴스팀