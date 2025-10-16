서준오 서울시의원, 월계초등학교 ‘꿈빛마루’ 개관식 참석… 감사패 수상

서울시교육청 예산 2억 5000만원 확보해 다목적 강당 조성에 핵심 역할

서 의원, 버려진 공간이 학생들의 배움터로.. 교육환경 개선 결실 맺어

이미지 확대 노원구 월계초등학교 ‘꿈빛마루’ 개관식에 참석해 인사말을 하는 서준오 의원

이미지 확대 감사패를 받는 서준오 의원

이미지 확대 공사 전후 모습

이미지 확대 노원구 월계초등학교 ‘꿈빛마루’ 개관식 행사 테이프 커팅식에 참석한 서준오 의원

서울시의회 서준오 의원(더불어민주당·노원4)은 최근 열린 노원구 월계초등학교 ‘꿈빛마루’ 개관식에 참석해 “버려진 공간이 학생들의 배움터로 다시 태어났다”라며 “노원구 모든 학교에 학생 중심의 교육환경 개선을 이끌어내겠다”고 밝혔다.‘꿈빛마루’는 기존에 사용되지 않던 폐공간을 리모델링해 새롭게 조성된 월계초등학교의 다목적 강당으로, 학생들의 공연·체육활동·문화수업 등 다양한 교육활동을 지원하기 위한 복합공간이다. 이 사업은 서 의원이 2025년 서울시교육청 예산 2억 5000만원을 확보함으로써 추진이 가능해졌으며, 설계감리비, 포괄사업비, 학교 자체예산을 포함해 총 2억 7600만원이 투입됐다.2025년 3월부터 설계와 감리, 공사에 착수한 본사업은 7개월의 공사 기간을 거쳐 9월에 준공되었다. 특히 단순한 리모델링을 넘어, 학생들의 생활동선을 고려한 맞춤형 설계가 눈길을 끈다. 그동안 학생들은 비와 눈을 맞으며 식당으로 이동해야 했으나, 이번 사업을 통해 강당과 식당을 연결하는 데크길과 내부 이동 통로가 신설되어 안전하고 편리한 이동 환경이 조성됐다.내부는 목재와 따뜻한 색감으로 꾸며져 있으며, 좌석·무대·조명 등 공연시설이 함께 설치돼 학예회, 음악회, 체육활동 등 다양한 프로그램이 가능하다. 이날 월계초등학교 유연희 교장은 ‘꿈빛마루’ 조성 경과 발표를 통해 “꿈빛마루는 단순한 강당이 아니라 학생들의 꿈과 끼가 자라는 새로운 배움의 공간”이라며 “이전까지의 버려진 공간이 학교의 중심으로 다시 태어났다”고 의미를 전했다.서 의원은 “월계초 학생들이 추운 겨울이나 비 오는 날에도 안전하게 이동하며 배움과 놀이를 함께할 수 있도록 공간을 개선하게 되어 매우 뜻깊다”며 “노원구의 노후 학교시설을 학생 중심의 창의적 공간으로 바꿔나가는데 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.이어 “아이들이 행복한 학교가 곧 지역의 미래이며, 교육환경 혁신은 단순한 시설개선이 아니라 지역 공동체를 새롭게 만드는 일”이라며 “월계초 꿈빛마루를 시작으로 노원구 전역의 교육 인프라를 지속적으로 개선해 나가겠다”고 덧붙였다. 이날 서 의원은 월계초 운영위원회로부터 감사패도 수상했다온라인뉴스팀