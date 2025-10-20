남궁역 서울시의원, 동대문 페스티벌서 아리수 와우카 체험 제공... 시민참여형 홍보 주도

동대문 페스티벌에 아리수 와우카 운영 통해 깨끗한 아리수 체험 제공

“지역 축제 연계 홍보로 시민 음용 인식 제고 기대”

이미지 확대 아리수 와우카를 체험하는 주민들

이미지 확대 아리수 와우카를 체험하는 남궁역 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 남궁역 의원(국민의힘, 동대문3)은 지난 18일 개최된 ‘2025 동대문 페스티벌’에 서울아리수본부가 운영하는 ‘아리수 와우(WOW)카’를 적극 유치해 시민들에게 서울시 수돗물 ‘아리수’의 우수성과 안전성을 알리는 홍보 활동을 추진했다.‘아리수 와우카’는 서울아리수본부에서 운영하는 이동형 홍보 차량으로, 시민들이 현장에서 아리수로 만든 음료를 직접 시음하고 정수 과정과 품질 관리 체계를 체험할 수 있도록 구성된 체험형 홍보 프로그램이다.이번 행사는 지역 축제를 즐기러 온 가족 단위 시민들에게 아리수 음용에 대한 긍정적인 인식을 확산하는 데 큰 역할을 했다.이날 남궁 의원도 주민들과 함께 와우카 체험 행사에 직접 참여해 정수과정 설명을 듣고 아리수를 시음하며 상수도 품질관리 시스템의 우수성을 공유했다.특히 아리수의 안전성과 맛에 대해 시민들과 대화를 나누며 수돗물에 대한 인식 개선의 필요성을 강조하는 등 뜻깊은 시간을 가졌다.남궁 의원은 “아리수 와우카 운영을 통해 지역 축제에서 더 많은 주민이 아리수를 믿고 마실 수 있는 기회를 만들게 되어 의미가 크다”라며 “앞으로도 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위해 서울시와 함께 더욱 꼼꼼하게 현장을 챙기겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀