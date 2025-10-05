김경희 이천시장, 추석 연휴 맞아 전통시장 방문

이미지 확대 김경희 경기 이천시장이 추석을 앞두고 4일 관내 전통시장에서 장을 보고 있다. (이천시 제공)

이미지 확대 김경희 경기 이천시장이 4일 전통시장에 대목장을 보러온 시민과 포옹하고 있다. (이천시 제공)

김경희 경기 이천시장이 추석을 앞두고 4일 관고전통시장과 장호원전통시장을 차례로 방문해 시장 상인들과 소통하며 민생현장을 챙겼다.이날 추석 전통시장 방문은 온라인·모바일 쇼핑의 성장, 내수 위축 및 경기침체 등으로 어려움을 겪고 있는 상인들을 격려하고, 추석 장보기로 명절 물가 동향을 살폈다.김 시장은 많은 상인과 소통하며 애로사항을 챙기면서 응원과 격려의 말을 전했고, 명절 준비를 위해 시장을 찾은 시민들과도 덕담을 나누며 전통시장을 자주 이용해 달라고 당부했다.또한, 소상공인들이 지역경제의 든든한 버팀목이 돼서 감사하다는 인사와 함께 앞으로도 지원을 아끼지 않겠다고 약속했다.한편, 이천시는 소상공인 경영성장과 상권 활성화를 위해 이천시상권활성화센터 개소를 준비하고 있으며, 지역화폐사업, 소상공인 경영안정자금지원, 경영환경개선사업, 교육·컨설팅사업, 배달특급 활성화 등 소상공인 지원 사업을 확대해 가고 있다.안승순 기자