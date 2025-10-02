경기신보, 파주 문산자유시장서 추석맞이 장보기·보증 홍보

이미지 확대 2일 경기신용보증재단 ‘추석맞이 전통시장 장보기 행사’ 참가자들이 파주 문산 자유시장 앞에서 기념 촬영을 하고 있다. (앞줄 왼쪽 6번째 이용욱 도의원, 7번째 시석중 경기신보이사장). 경기신보 제공

경기신용보증재단(경기신보)은 2일 파주시 문산 자유시장을 찾아 ‘추석맞이 전통시장 장보기 행사(이하 장보기 행사)’를 개최했다고 밝혔다.장보기 행사 참석자들은 제수용품 등을 직접 사며 상인들과 소통하고, 현장의 어려움을 들었다.이 자리에서 시 이사장과 이 의원은 현장에서 경기도의 전통시장 지원정책과 경기신보의 보증지원 제도 등을 안내했다.이용욱 의원은 “추석 명절을 맞아 장보기 행사를 통해 전통시장 상인들과 밀접하게 소통할 좋은 기회였다”며 “앞으로도 경기도의회는 현장의 목소리가 실질적인 지원 정책으로 이어지도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.시석중 이사장은 “경기신보는 경기도의회와 협력해 전통시장 상인들의 위기 극복과 소상공인의 안정적 성장을 돕기 위해 현장의 목소리를 세심히 반영한 맞춤형 지원을 지속적으로 펼치겠다”라고 말했다.안승순 기자