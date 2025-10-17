메뉴
‘마을미디어 한자리에’···경콘진, 제7회 경기마을미디어 성과 공유회 개최

안승순 기자
수정 2025-10-17 09:34
입력 2025-10-17 09:34
이미지 확대
16일 수원미디어센터에서 열린 ‘제 7회 경기 마을미디어 성과 공유회’ 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.(경콘진 제공)
16일 수원미디어센터에서 열린 ‘제 7회 경기 마을미디어 성과 공유회’ 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.(경콘진 제공)


경기도 곳곳의 마을미디어가 한자리에 모여 성과를 공유하고 교류하는 ‘제7회 경기 마을미디어 성과 공유회’가 16일 수원시미디어센터에서 열렸다.

공유회 주요 프로그램으로 ▲‘AI 시대의 미디어 콘텐츠 제작’ 특강 ▲수원 청년 버스커 공연 ▲경기마을미디어 피칭 데이 ▲우수 경기마을미디어·신인 경기마을미디어·지역 기반 마을미디어·우수 피칭 시상이 진행됐다.

이와 함께 ▲영상 크로마키 체험과 프로필 촬영 ▲아나운서 체험 ▲오픈 라디오 방송 체험 등 참여형 체험 프로그램이 운영됐다.

지난 8월 25일부터 9월 25일까지 한 달간 이어진 경기마을미디어 공모전에는 203건의 콘텐츠가 접수돼 22개 작품이 우수 작품으로 선정됐다.



경콘진 탁용석 원장은 “경기도 곳곳의 마을미디어가 직접 만나 교류하는 자리가 1년 만에 다시 마련된 만큼 모두가 즐겁게 참여할 수 있는 프로그램으로 준비했다”라며 “시·군 미디어센터가 중심이 되어 마을미디어의 역량을 키우고 네트워크를 더욱 활성화하는 계기가 되길 바란다”라고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
