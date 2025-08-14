마포 “문제행동 고칠 댕댕이들 모이라개”

새달부터 ‘반려동물 교육 프로그램’

50가구 가정 찾아 전문가 진단·교정

이미지 확대 서울 마포구 ‘2025년 반려동물 교육 프로그램’ 포스터

서울 마포구는 ‘2025년 반려동물 교육 프로그램’을 다음달 1일부터 11월 16일까지 운영한다고 13일 밝혔다.프로그램은 반려견의 문제 행동을 조기에 진단하고 단계별 맞춤 교육을 통해 이를 개선함으로써 보호자와 반려동물 간의 유대감을 강화하며 입양 유지율을 높이는 것을 목표로 한다.마포구에 거주하는 반려동물 보호자라면 누구나 신청할 수 있다. 선착순 50가구를 모집한다. 오는 28일 오후 6시까지 마포구청 누리집 공지사항에 게시된 온라인 신청 링크를 통해 신청 가능하다.교육은 총 4단계로 진행된다. 먼저 다음달 1일부터 7일까지 신청자를 대상으로 설문 및 전문가 분석을 실시해 반려견의 행동을 진단하고 그 결과를 리포트로 제공한다.8일부터 10월 19일까지는 전문 훈련사가 가정을 방문해 반려견의 문제 행동에 대해 진단·교정하는 90분간의 1대1 맞춤 교육을 진행한다. 별도의 문제 행동이 없는 반려견은 보디 컨디셔닝과 피트니스 교육을 받게 된다.박강수 마포구청장은 “반려동물 교육은 단순한 훈련을 넘어 사람과 동물이 함께 살아가는 건강한 지역사회를 만드는 첫걸음”이라며 “이번 교육이 구민들의 반려문화 인식을 한 단계 높이고, 책임과 배려로 함께하는 반려인 문화가 자리잡는 계기가 되길 바란다”고 말했다.김동현 기자