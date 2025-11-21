서대문구, 지역 알린 우수 단체·개인에 구정 홍보 표창

이미지 확대 서대문구 제공

서울 서대문구가 지난 20일 구청 대회의실에서 구정 홍보 우수 단체 관계자와 개인 등 26명에게 표창장을 수여했다고 21일 밝혔다.이날 수상한 서대문 구정홍보단 1기 김다슬, 김송화, 김희영, 박혜전, 박혜진, 윤소영, 조유연씨는 소셜미디어(SNS) 등을 활용해 지역 정보를 알렸다.쿠움파트너스(대표 김종석)는 연희정음에서 ‘김중업·르 코르뷔지에’ 건축사진전을 열어 연희동과 서대문을 널리 알렸다. 시온성복지회(이사장 이홍임)는 노인 무료 급식소인 ‘행복한 밥상’을 후원했다. 박준 작가는 ‘신촌 문예 살롱’을 진행했다.신촌 글로벌대학문화축제 대학생중앙기획단 박은서, 정수현, 김은비, 하서윤, 이연우, 배수민씨는 축제 개최에 기여했다. 쿠바 출신으로 신촌 청년푸드스토어 ‘데사유노’ 식당 대표인 산체스 리베로 엘리자베스 주닐다씨는 독립 유공자 후손으로서 서대문구 청년 지원 정책 등에 참여했다.평택 고여사집 냉면(대표 고희승)은 서대문형 기부 사업인 ‘나눔 1%의 기적’에 참여했다. 서대문자연사박물관의 김지섭, 문예람, 유현선, 이호준 어린이 도슨트들은 방송을 통해 박물관을 알렸다.연희동 낭만연희추진위원회(위원장 김명호)는 축제 개최에 기여했다. 충현동 새마을부녀회(회장 김연수)는 반찬 기부로 지역사회 내 나눔 문화를 확산시켰다. 북가좌1동 지역사회보장협의체(위원장 김상윤)는 취약 계층을 위한 장학금 전달과 음식 제공을 맡았다.이성헌 서대문구청장은 “소중한 한 분 한 분의 뜻깊은 활동이 행복 200%를 넘어 새해 더욱 내실 있고 쾌적한 ‘행복 300% 서대문’에 도전할 수 있는 원동력이 될 것”이라고 했다.서유미 기자