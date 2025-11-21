용산구, 우리동네키움센터 아동과 함께 한 ‘용산키움매직쇼’

우리동네키움센터 연합…지역 아동과 종사자 참석

이미지 확대 박희영 서울 용산구청장이 지난 20일 롯데시네마에서 열린 용산키움 매직쇼에서 참가자들과 기념사진을 찍고 있다.



용산구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 용산구는 방과 후 돌봄을 이용하는 아동들에게 단순 돌봄을 넘어 창의적·정서적 성장을 돕는 문화예술 체험을 제공하기 위해 매직쇼 행사를 마련했다.지난 20일 롯데시네마에서 열린 매직쇼는 동행연우회의 후원과 남산케이블카의 문화·예술 지원 프로그램이 더해져 풍성하게 꾸며졌다.무대는 ▲스케치 매직 ▲카드 매니플레이션 등 아이들의 눈높이에 맞춘 프로그램으로 진행됐다. 특히 10여 종의 아트 풍선을 선물한 ‘벌룬 퍼포먼스’에 관심이 많았다. 공연을 마친 한 아동은 “꿈만 같은 시간이었고 다음에도 꼭 오고 싶다”고 말했다.용산구는 앞으로도 우리동네키움센터 간 교류 프로그램을 확대해 지역 돌봄 공동체를 강화할 방침이다.박희영 용산구청장은 “우리동네키움센터는 지역 돌봄의 든든한 기반”이라며 “아이들이 이번 매직쇼를 통해 따뜻한 추억을 쌓았길 바라며 앞으로도 돌봄 공백 해소에 힘쓰겠다”고 말했다.서유미 기자