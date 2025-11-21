용산구, 우리동네키움센터 아동과 함께 한 ‘용산키움매직쇼’

우리동네키움센터 연합…지역 아동과 종사자 참석
서울 용산구는 방과 후 돌봄을 이용하는 아동들에게 단순 돌봄을 넘어 창의적·정서적 성장을 돕는 문화예술 체험을 제공하기 위해 매직쇼 행사를 마련했다.
지난 20일 롯데시네마에서 열린 매직쇼는 동행연우회의 후원과 남산케이블카의 문화·예술 지원 프로그램이 더해져 풍성하게 꾸며졌다.
무대는 ▲스케치 매직 ▲카드 매니플레이션 등 아이들의 눈높이에 맞춘 프로그램으로 진행됐다. 특히 10여 종의 아트 풍선을 선물한 ‘벌룬 퍼포먼스’에 관심이 많았다. 공연을 마친 한 아동은 “꿈만 같은 시간이었고 다음에도 꼭 오고 싶다”고 말했다.
용산구는 앞으로도 우리동네키움센터 간 교류 프로그램을 확대해 지역 돌봄 공동체를 강화할 방침이다.
박희영 용산구청장은 “우리동네키움센터는 지역 돌봄의 든든한 기반”이라며 “아이들이 이번 매직쇼를 통해 따뜻한 추억을 쌓았길 바라며 앞으로도 돌봄 공백 해소에 힘쓰겠다”고 말했다.
서유미 기자
